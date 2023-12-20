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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dernek temsilcilerini ağırladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dernek temsilcilerini ağırladı

Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Dernek üyeleri, Başkan Tunç Soyer'i, yeni dönemde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediklerini açıkladı. Başkan Tunç Soyer ise STK'ların güçlenmesinin Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi olduğunu belirtti ve ikinci dönemde tüm STK'ları bir araya getirecek bir yerleşke projesi hayata geçireceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dernek temsilcilerini ağırladı
20.12.2023 - 20:40,
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Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Dernek üyeleri, Başkan Tunç Soyer'i, yeni dönemde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediklerini açıkladı. Başkan Tunç Soyer ise "Önümüzdeki dönem başında tüm STK'ları bir araya getireceğimiz bir yerleşkeyi hayata geçireceğiz. Şu anda Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi STK'ların güçlenmesinden geçiyor. İkinci dönem neler yapacağımızı biliyoruz, içiniz rahat olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu'na bağlı dernek temsilcilerini Egemenlik Evi'nde ağırladı. Yaklaşık bir saate yakın süren görüşmede Başkan Tunç Soyer, dernek üyelerinin düşünce ve taleplerini tek tek dinledi. Çok renkli, çok güzel bir tablo ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "İzmir demokrasinin kalesi deniyor, çünkü İzmir'de STK'lar çok güçlü. Bizi ayrıştırmak üzere kurulan bir sistem ayrıştırıyor, ötekileştiriyor. O yüzden belki de geçmişte olduğundan daha büyük bir rol üstleniyorsunuz. Biz ne kadar farklılıkları törpüler, azaltırsak aslında o kadar eksiliyor, yoksullaşıyoruz. Aynı doğa gibi, nasıl doğayı zenginleştiren biyoçeşitlilik ise bizi de zenginleştiren çok seslilik. Başka çaremiz yok. Sizlere çok ihtiyacımız var. 5 yıldır yapmaya çalıştığım şey STK'ların toplumla buluşmasını sağlamak. Ne kadar zengin olduğumuzu göstermek" dedi.

İKİNCİ DÖNEMDE STK YERLEŞKESİ

Başkanlığının ikinci döneminde STK'ları sevindirecek bir haberi de paylaşan Başkan Tunç Soyer, "Önümüzdeki dönem başında tüm STK'ları bir araya getireceğimiz bir yerleşkeyi hayata geçireceğiz. Herkesin tek bir çatı altında birlikte çalışmasını sağlayacağız. İzmir, çok ses, çok nefes, çok renk demektir. Bu demokrasi demektir. Biz İzmir'de bütün bu hikayeyi geliştirebilirsek, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi gerçekleştiririz. Bütün siyasi görüş farklılıklarını bırakıp, kucaklaşmayı sağlarız. Bu kucaklaşma İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılır. Şu anda Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi STK'ların güçlenmesinden geçiyor. İkinci dönem neler yapacağımızı biliyoruz, içiniz rahat olsun" şeklinde konuştu.

"SİZLERİ TEKRAR BU KOLTUKTA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Motivasyon ve destek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ettiklerini söyleyen Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Çetin Demir ise, "STK'lara ne kadar değer verdiğinizi biliyoruz. Biz her zaman aynı çatı altında olmak istiyoruz. Sizlerin bir kez daha aday olmanızı istiyor ve canı gönülden destekliyoruz. Doğru bir seçim yapılır ve inşallah siz seçilirsiniz. Yolunuz açık olsun. Biz sizin yaptığınız yatırımlardan çok memnunuz. Hem Ardahan'da gönlümüzü yapıyorsunuz hem de İzmir'de bizi hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Sizleri tekrar bu koltukta görmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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