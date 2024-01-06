İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Mahallede Dayanışma Var" projesinin gönüllüleri ve minikleriyle buluştu. 5 dezavantajlı mahalleden 144 çocuğun hayatına dokunan projedeki 200 gönüllüyü tebrik eden Başkan Soyer, "Sizlere minnettarım; bu küçücük yürekleri mutlu ediyorsunuz. Unutulmaz izler bırakıyorsunuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent yaşamında fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda başlatılan "Mahallede Dayanışma Var" projesi kapsamında Bornova Kızılay Mahallesi, Bayraklı Alpaslan Mahallesi, Çiğli Güzeltepe Mahallesi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi olmak üzere toplam 5 mahalleden 144 çocuk ve yaklaşık 200 gönüllü, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi.

Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. Başkan Tunç Soyer, çocukların etkinliğine katılarak onlarla sohbet etti.

"UNUTULMAZ İZLER BIRAKIYORSUNUZ"

Etkinlik alanında projede gönüllü olarak yer alan gençlere seslenen Başkan Soyer, "Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İçim içime sığmıyor. Böyle güler yüzlerin bu kadar anlamlı bir projede bir araya gelmesi çok kıymetli. Gönüllü gençlerimizi kutluyor ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaşadıkları coğrafyaya, yaşadıkları mahalleye nasıl katkı veririz diye kendi zamanlarından fedakarlık ediyorlar. Çocukları geleceğe hazırlamaya çalışıyorlar. Sizlere minnettarım. Evlatlarımızı, bu küçücük yürekleri mutlu ediyorsunuz. Bu ölçülemez bir şey. Onların hayatında çok değerli unutulmaz izler bırakıyorsunuz. O yüzden dilerim daha çok arkadaşınızı bu projeye dahil edersiniz, daha çok çocuğun hayatına dokunursunuz" diye konuştu.

"GÖNÜLDEN BAĞ KURDUK"

Başkan Soyer'in ardından projede gönüllü olan gençler deneyimlerini aktardı. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ayşe Zeynep Öztürk, "Eğitim ve farkındalık için bu yola çıktık ama gerçekten gönülden bir bağ kurduk. Her cumartesi günü koşa koşa kardeşlerimizle bir arada olmak için geliyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Elif Bağ, "Projeyi ilk duyduğumda çok ilgimi çekti. Büyük bir heyecanla geldim. İz bırakmak ve küçük kardeşlerimizin küçük yaşta kendini keşfetmelerine yardımcı olmak için geldim. Ama işler tek taraflı ilerlemedi, bizde de çok fazla iz kaldı" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA ÇOK FAYDALI OLDU"

Örnekköy Mahallesi sakinlerinden veli Elmas Kızılboğa, "Bu gençler bize her hafta düzenli olarak geliyor. Ben babaanne olarak çocuklarımdaki değişikliği hissettim. Bu gençlerimiz çocuklarımıza çok faydalı oldu ben bunlarını gördüm ve hissettim. Ben çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

"EN ÇOK ROL MODEL EKSİKLİĞİ ÇEKİYORDUK"

Projenin Örnekköy mahallesindeki koordinatörü ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Hasan Yasin Basan, "Bizim en çok eksikliğini çektiğimiz şey rol modeldi. Bu çocukların örnek alabileceği insan sayısı çok az. Üniversitede birçok genç bu projeye katıldı. Ben gezdiğimde şunu duyuyorum, 'Abilerimiz ablalarımız ne zaman gelecek' diyorlar" diye konuştu.

HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent yaşamında fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda başlatılan "Mahallede Dayanışma Var" projesi bu yıl 11 Kasım'da başladı. 18-30 yaş arası üniversiteli ya da mezun genç gönüllüler, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklarla buluşarak Nisan sonuna kadar her Cumartesi günü etkinliklerde buluştu. Gönüllü gençler buz pateninden Körfez turuna, Doğal Yaşam Parkı ziyaretinden mahalle etkinliklerine kadar pek çok alanda dezavantajlı çocuklarla bir araya geldi. Aynı zamanda 7-14 yaş arası çocukların derslerine destek oldu. Proje süresince ailelere ve çocuklara uzman psikologlar ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından akran zorbalığı ve benzeri çocuk gelişimi eğitimleri verildi.