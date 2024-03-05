İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vefa Gecesi'ne katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanları Birliği ve Türkiye Meclis Üyeleri Birliği tarafından düzenlenen 9. Vefa Gecesi'ne katıldı. Önceki dönemlerde görev yapmış belediye başkanları ile meclis üyelerinin katıldığı gecede konuşan Başkan Tunç Soyer, "Sizler bu şehrin hafızasısınız. Bu şehrin geleceğini aydınlatan hafızadır. Hafızası olmayan bir şehir, kaybolur gider. Onu ileriye taşıyacak olan, geçmişten çıkardığı derslerle o hafızanın açacağı yoldur, onun göstereceği ışıktır" şeklinde konuştu.
Önceki dönemlerde görev yapmış belediye başkanlarından oluşan Belediye Başkanları Birliği ve yine önceki dönemlerde görev almış belediye meclis üyelerinden oluşan Türkiye Meclis Üyeleri Birliği, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 'Vefa Gecesi' düzenledi. Dokuzuncusu düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Davetlilerin büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Tunç Soyer, görev süresi boyunca aşkla çalıştığını ve bundan sonra da aynı şekilde çalışacağını ifade etti. Gecenin sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e teşekkür plaketi takdim edildi. Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamazken plaketini eski Aliağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü aldı. Eski başkanlar gecenin bitiminde "Eski Dostlar" şarkısını hep birlikte söyledi.
SOYER: "İYİ VE TEMİZ İNSANLAR SİYASETTE OLMALI"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Vefası olmayanın bekası olmaz sözüne bütün kalbimle inanıyorum. Biz insan evladını diğer canlılardan ayıran en büyük özellik iz bırakmak... Başka hiçbir canlı bedeninin toprağa karışması dışında iz bırakmıyor. Hepimiz bir gaile peşindeyiz. İsmimiz, yaptıklarımız, hatıralarımız... Siyaset, iyi ve temiz insanların işi olmalı. Eğer iyi ve temiz insanlar siyaset yapmıyorlarsa, o zaman onların bıraktığı boşluğu kötü ve kirli insanlar dolduruyor. O iyi ve temiz insanlar şikayet ettikleri şeylerin şikayet ettikleri insanlar tarafından değiştirilmesini bekliyor. Bu beyhude bir çaba... O nedenle iyi ve temiz insanlar siyasette olmalı" dedi.
"SANKİ ARKADAKİ O BÜYÜK MİRAS HİÇ YOK"
Siyaset yapmak için koltuğa ihtiyaç olmadığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Yakın zamanda aranıza katılacak olmanın heyecanı içindeyim, sayılı günlerim kaldı. Ama öyle bir hız çağında yaşıyoruz ki, sanki hayat bizle başlıyor bizle bitiyor. Sanki arkadaki o büyük miras hiç yok. O büyük mirasın bir farkına varsak, geleceğimiz nasıl aydınlanacak onu göreceğiz. Bu çağ bir hız çağı ve geçmiş yokmuş gibi büyük bir hızla yaşıyoruz. O yüzden bu topluluk çok kıymetli. Sizler bu şehrin hafızasısınız. Bu şehrin geleceğini aydınlatan hafızadır. Hafızası olmayan bir şehir, kaybolur gider. Onu ileriye taşıyacak olan, geçmişten çıkardığı derslerle o hafızanın açacağı yoldur, onun göstereceği ışıktır" şeklinde konuştu.
UÇAR: "VEFAYI BU GECE TÜRKİYE'YE HATIRLATIYORUZ"
İzmir Belediye Başkanları Birliği Başkanı, Seyrek eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ, "Bu dönemin sonuna giderken Türkiye'de bir ilki başardık. Şunun altını çizmek istiyoruz, vefayı bu gece Türkiye'ye hatırlatıyoruz. Biz verdikleri emek için, çocuklarından, eşlerinden çaldıkları zaman için, yaşadıkları yerlere bir tuğla koydukları için, hepimiz için teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.
KOCABIYIK: "BİZE DOKUNANLARI YALNIZ BIRAKMADIK"
Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, "İzmir'in kütüphanesi, belleği burada. Yerel yönetimlerle ilgili ne soracaksanız çok uzağa gitmenize gerek yok. Biz hiçbir zaman 'Öldü kral, yaşasın yeni kral' demedik demeyeceğiz. Bize hizmet edenleri bağrımıza bastık. Bize dokunanları yalnız bırakmadık. Biz vefaya önem veriyoruz. O insanlara en azından teşekkür etmemiz gerekiyor, o yüzden bu akşam teşekkür ediyoruz. Keşke bu teşekkürü başkaları etseydi" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vefa Gecesi'ne katıldı - Son Dakika
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