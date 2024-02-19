İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekipleri Kentte İz Bıraktı

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin, hizmet açısından geri kalmış bölgelerde eksikleri tespit ederek hemen müdahale etmek için oluşturduğu acil çözüm ekipleri, kente iz bıraktı. Ekiplerin, 23 binin üzerinde yüz yüze görüşme yaptığı ifade edilirken, sahadan gelen talepler doğrultusunda bugüne kadar 227 noktadaki çalışmalar bitirildi, 58 noktada da çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mahallelerin sorunlarına hızla çözüm üretmek üzere oluşturduğu acil çözüm ekipleri, 5 yılda birbirinden önemli çalışmalara imza atılmasını sağladı. Kentte özellikle geri kalmış bölgelerde çalınmadık kapı bırakmayan ekipler, İzmirlilerin; istek, öneri ve şikayetlerini tek tek not ederek sorunları yerinde tespit etti. Başkan Soyer'in "Sizin patronunuz vatandaş" dediği ekipler, 11 metropol ilçenin kentsel imkanlara erişimi kısıtlı mahallelerinde sorunların hızla çözüme kavuşmasını sağladı.

Süreç nasıl işledi?

Acil çözüm ekipleri, kurulduğu Kasım 2019'dan bu yana alan taraması kapsamında vatandaşla 23 bin 513 görüşme yaptı. Başkanlık, icraat ile ilgili birimlerin yetkilileri ve mahalle sakinlerinin ortak karar verdiği 335 iş kaleminden 227'si tamamlandı, 58'i devam ediyor. İlaçlama, temizlik, asfalt, kaldırım, sosyal yardım, park ve bahçe, ulaşım, kültürel ve sportif aktiviteler, altyapı çalışmaları, dere bakım onarımı gibi birbirinden farklı pek çok konuda çalışma yapıldı.

Karabağlar Parkı, Konak'ta Lale Parkı, Bornova'da Meriç Yaşayan Parkı bölgeye kazandırıldı. Buca Fırat Mahallesi'nde bulunan büyükşehir belediyesine ait 30 bin metrekarelik alandaki Fırat Fidanlığı, bölge sakinlerinin de görüşü dikkate alınarak Yaşayan Park'a dönüştürüldü.

Kentin dezavantajlı mahallelerinde de spor alanları oluşturuldu. "Kötü alışkanlıklar ile değil spor ile büyüyen nesiller" sloganıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 500'e yakın çocuğa ücretsiz spor eğitimi verdi. Yine gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarına spor malzemesi desteğinde bulunuldu, amatör spor kulüplerine destekler sağlandı.

Öz kaynaklar ile okul inşa ediliyor

Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nden okula gitmek için yola çıkan çocukların boş araziden geçerken tehlikeler yaşadığını tespit eden ekipler, hemen harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa, belediye öz kaynakları ile ilk ve ortaokul inşa etmek için çalışmalar başladı. 3 katlı, 32 sınıflı Orhan Kemal İlkokulu'nda, inşaat çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kentin dezavantajlı bölgelerinde mahalle sakinlerini tarım ile tanıştırma ve aile bütçesine katkı sağlaması adına başlatılan mahalle bostanları projesi kapsamında, 5 mahallede bostan alanı oluşturuldu ve 310 kadının tarımsal üretim yapması sağlandı.

Ulaşım ve altyapı sorunları çözüldü

Acil çözüm ekibi, çalışmaları kapsamında Karabağlar Bahriye Üçok Mahallesi ve Bayraklı Emek Mahallesi'nde İZSU yağmur suyu hattı döşedi. Bayraklı Gümüşpala Mahallesi'ne otobüs hattı konarak ulaşım kolaylaştı, Karabağlar Salih Omurtak Mahallesi otobüs son durağı uzatıldı ve depremde hasar gören Eyüp Ensari Camii güçlendirildi. Mahallede asfalt ve parke taşı uygulamaları yapıldı. Konak Küçükada Mahallesi'nde yer alan Metin Oktay Parkı baştan sona yenilendi; ayrıca Buca ilçesinde 16 çocuk parkı ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldı, Karabağlar Bahriye Üçok Mahallesi'ne meyve bahçesi kazandırıldı ve halı saha yapıldı.

Gürçeşme İZBAN istasyonunda da çalışmaların başladığı ifade edilirken, çok yakında bölgenin ulaşım sorununun giderileceği belirtildi. Bornova'da da Behçet Uz Park Alanının tamamlandığı, Karabağlar Limontepe Mahallesi'nde park alanı ve mahalle bostanının yapımının sürdüğü aktarıldı. Öte yandan Kadifekale'ye çocuk parkları ve sosyal donatı alanları kazandırılırken, Karabağlar Abdi İpekçi ve Konak Lale mahallerinde altyapı çalışmalarının da yapıldığı öğrenildi.

Görüşmelerin hepsi yüz yüze mülakat

Yerinde hizmet anlayışı ile çalışan ekipler; mahallelerinde yapılacak her çalışmaya dair mahalle sakinleri ile karar vererek süreci ilerletiyor. Mahalle sakinlerinin görüşleri dikkate alınarak görüşmeler yapılıyor ve hem genel hem de özel sorunlara dair politikalar üretiliyor. Bugüne kadar 45 mahallede çalışma yapıldığı, toplam 23 bin 513 görüşme sonucunda 78 bin 691 kişiye erişim sağlandığı da ifade edildi. Saha araştırması yapılan mahallelerde bulunan hanelerin ortalama yüzde 22,22'si ile görüşüldü, görüşmelerin hepsi yüz yüze mülakat metodu kullanılarak gerçekleşti. - İZMİR