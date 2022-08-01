İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Arka Mahallelere" Spor Eğitimi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Arka Mahallelere" Spor Eğitimi

01.08.2022 13:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde 100’e yakın çocuğa futbol, basketbol ve halk oyunları eğitimleri veriyor. Çocuklar bir yandan spor yapıyor, bir yandan da yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde 100'e yakın çocuğa futbol, basketbol ve halk oyunları eğitimleri veriyor. Çocuklar bir yandan spor yapıyor, bir yandan da yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor faaliyetlerini kentin tamamına yayacak projeleri birer birer hayata geçiriyor. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde 100'e yakın çocuğa futbol, basketbol ve halk oyunları eğitimleri veriliyor.

İzmir'de bir spor kültürü oluşturmak, bunu İzmir'in en uç noktalarına kadar yayarak fırsat eşitliği yaratmayı hedeflediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, "Spor sayesinde çocuklarımızı kötü alışkanlıklar ve ortamlardan uzak tutmak, eğitim kıvılcımını ateşe dönüştürmek ve çocuklarımızı güvenli bir geleceğe taşımak en büyük hedefimiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in özellikle portatif havuzlar ve İzmir'in uç bölgelerindeki eğitimlere büyük önem verdiğinin altını çizen Orhunbilge şunları söyledi;

"Yaklaşık bir aydır devam eden eğitimlerle ilgili ailelerden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Çocukların okula devamlılıklarının ve okuma isteklerinin artması bile müthiş bir değişimin ilk adımları. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in vizyonu doğrultusunda daha da farklı projelerle sporu güzel kentimizin her noktasına yayacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nda psikolog olarak görev yapan Selver Tutan Koç ise sporun sosyalleşme açısından önemine dikkat çekerek "Daha önce yaşadıkları mahallelerden dışarıya adımlarını bile atmamış çocuklar, spor sayesinde dünyaya çok daha geniş bir pencereden bakabiliyor. Her spor eğitim sahası, çocuklarımızın psiko-sosyal açıdan bir bakış açısı kazanmasını sağlıyor. Okuma isteğinin artması, okula devamlılığın yükselmesi, kurulan iletişime projenin en değerli geri bildirimleri gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocuklar için Konak'ta Pazaryeri ve Kadifekale, Bornova'da Meriç, Çiğli'de Yakakent, Beydağ'da Leylak, Menemen'de İsmet İnönü ve Kiraz'daki Yeni mahalle de portatif havuzlar açmıştı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Arka Mahallelere' Spor Eğitimi - Son Dakika

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