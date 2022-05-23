İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deniz Çöpleri İzleme Programına Dahil Oldu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deniz Çöpleri İzleme Programına Dahil Oldu

23.05.2022 13:07
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deniz Çöpleri İzleme Programına Dahil Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Girişimi tarafından başlatılan Deniz Çöpleri İzleme Programı'na katıldı. Programın ilk gününde Balçova’daki İnciraltı Kent Ormanı’nın yüz metrelik kıyı şeridinde biriken atıklar toplandı. Toplanan atıklar, plastik, ahşap, metal malzeme diye sınıflandırılacak. Ardından kıyılarda hangi atıkların ne kadar oluştuğuna bakılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Girişimi tarafından başlatılan Deniz Çöpleri İzleme Programı'na katıldı. Programın ilk gününde Balçova'daki İnciraltı Kent Ormanı'nın yüz metrelik kıyı şeridinde biriken atıklar toplandı. Toplanan atıklar, plastik, ahşap, metal malzeme diye sınıflandırılacak. Ardından kıyılarda hangi atıkların ne kadar oluştuğuna bakılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, "Plajların Rengi Mavi" sloganıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Birim Avrupa Çevre Ajansı Girişimi tarafından başlatılan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRKÇEV) ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü Deniz Çöpleri İzleme Programı'na (MLW) katıldı. Proje İzmirlilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Balçova'daki İnciraltı Kent Ormanı'nda başladı. Bu program sayesinde atıkların kıyılarda ve Körfez'deki hareketi takip edilerek sınıflandırılacak.

"AMAÇ SADECE ÇÖP TOPLAMAK DEĞİL"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Bölge Koordinatörü Doğan Karataş çalışmanın yaklaşık bir buçuk yıldır Türkiye'de 11 noktada yürütüldüğünü söyledi. Deniz çöpleri ve plastiklerin, çöp sorununun önemli ayaklarını oluşturduğunu belirten Karataş şöyle konuştu:

"Amacımız bilimsel bir çalışma ortaya koymak. Bu bir çöp toplama etkinliği değil. Tamamen bilimsel, verileri incelenen ve sonuçları raporlanan bir çalışma. Biz burada topladığımız çöpleri teker teker lastikler, ahşaplar, metal malzemeler diye sınıflandıracağız ve bu çöplerin özellikle ülkemizdeki, lokal düzeyde de Körfez'deki hareketlerini bir yıl boyunca takip edeceğiz."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNU PLASTİKLER"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmanın içinde olmasının anlamlı olduğunu belirten Karataş şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük sorunu plastikler. Biz de gördük ki topladığımız çöplerin büyük bir kısmı plastiklerden oluşuyor. Plastikler doğada kolay kolay çözülmüyor. Bugün artık soframızı da etkileyen mikro plastik sorunu da var.  Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Burada hem günlük kullanımdan kaynaklanan çöpleri hem de deniz çöplerini yakalıyoruz. Bu çalışma sayesinde insanlara çöplerin kendiliğinden ortaya çıkmadığını, kendilerinin ürettiği bir şey olduğu mesajını vereceğiz."

"KIYILARDA HANGİ ATIKTAN NE KADAR OLUŞTUĞUNA BAKILACAK"

İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz Koruma Şube Müdürü Özlem Görken ise projeye katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Deniz kıyısında toplanacak atıkların sınıflandırılması yapılacak. Kıyılarda hangi atıktan ne kadar oluştuğuna bakılacak. İnsan kaynaklı atıklardan bahsediyoruz. Körfezimizi ve kıyılarımızı temiz tutmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu çalışmaların farkındalık oluşturup, sürdürülebilir çevre ve deniz ortamı yaratması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"EN ÇOK SİGARA İZMARİTİ ÇIKTI"

İnciraltı Kent Ormanı kıyısına vuran atıkları toplayan Sema Uzun Güneş, "En çok sigara izmariti topladık. Cam parçaları, plastikler de var. Kıyılarımız, denizlerimiz çok kıymetli. Bunların kıymetini bilelim. Geri dönüşü olmayan bir kirliliğe neden olmayalım" dedi.

"EN BÜYÜK ZARARI BİZ VERİYORUZ"

Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Alper ise insanların sürekli doğayı kirlettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Denizler kirleniyor. Bu kirliliği artık önlemek zorundayız. Biz de burada çöpleri topluyoruz. Herkes evinin önündeki çöpleri bile toplasa, çok şey kazanırız. Başka bir yaşam alanımız yok ama buna rağmen insanlar her şeyi hor kullanıyor. Birçok şeyden şikayetçiyiz ama en büyük zararı biz veriyoruz. Gelecek nesillere iyi şeyler bırakmıyoruz. Çocuklarımız olacak, şu an bu dünyada yaşayabiliyorsam, onlara da güzel bir alan bırakmak zorundayız. Bir sürü çiğdem topluyoruz. Bunları yere atacağınıza bir poşete koyup çöpe atsanız, çok daha güzel olur. Doğaya çok fazla zarar veriyoruz."

Tüm gün süren çalışma sonrasında atıklar sınıflandırılarak raporlandı. Program bir yıl boyunca İnciraltı Kent Ormanı'nda devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deniz Çöpleri İzleme Programına Dahil Oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deniz Çöpleri İzleme Programına Dahil Oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deniz Çöpleri İzleme Programına Dahil Oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deniz Çöpleri İzleme Programına Dahil Oldu

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Kaynak: ANKA

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