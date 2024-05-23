İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi, Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Hizmeti Sunuyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi, yatağa bağımlı beş bin hastayı evinde düzenli olarak ziyaret ederek sağlık hizmeti veriyor.

Türkiye'nin ilk belediye hastanesi olma özelliğini taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, sağlık hizmetlerini hastaların evlerine kadar ulaştırıyor. 2021 yılının aralık ayında kurulan Evde Bakım Hizmetleri Birimi, kent genelinde yatağa bağımlı olduğu için sağlık kuruluşlarına gidemeyen hastalara elini uzatıyor. 8'i doktor olmak üzere 50 personel ile çalışan birim; tedavi takibi, tahlillerin yapılması, ilaç ve malzeme raporlarının yenilenmesi, yara bakımı, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastaların evinde uygulanmasını sağlıyor. Hasta ve hasta yakınlarına sosyal ve psikolojik destek hizmeti de veren Evde Bakım Hizmetleri Birimi, poliklinik muayene ihtiyacı olan hastaların hastaneye naklini de gerçekleştiriyor. Bugüne dek 10 binin üzerinde hastaya şifa olan birim, sadece bu yıl yaklaşık 5 bin hastayı evinde düzenli olarak ziyaret etti. Ekipler, günde 50'nin üzerine hastayla temasa geçerek gerekli sağlık hizmetini sağlıyor.

"Başvuran tüm hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz"

Evde Bakım Hizmetleri Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Nihat Mermer, "Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan, yatağa bağımlı hastalarımızın her türlü sağlık ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bez, mama, ilaç ve raporlarının sağlanmasının yanı sıra reçetelerinin güncellenmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca sonda takıyor ve hastaların yara pansumanlarını yapıp gerektiğinde fizik tedavi ve psikolojik destek hizmeti de veriyoruz. İhtiyaç sahibi hasta yakınlarının 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ni arayarak hastaların yatağa bağımlı olduğunu ve sağlık tesisine ulaşamadıklarını beyan etmeleri yeterli. Bu yıl için beş bin civarında hastamıza hizmet veriyoruz. Günde 50'nin üzerinde hastamızı ziyaret ediyoruz. Yatağa bağımlı ve sağlık tesislerine ulaşmakta güçlük çeken hastalarımızın ihtiyaçlarını gidererek kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince başvuran tüm hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"24 saat dolmadan hizmet geldi"

60 yaşındaki felçli ablası Birsen Keskin için evde bakım hizmeti alan Neslihan Aklı, "Bir arkadaşımın önerisiyle Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne ulaştım ve hemen yanıt aldım. Bir gün geçmeden geldiler. Ben ablama bakarken çaresiz kalmıştım. Her ne kadar pansuman yapmaya çalışsam da ablamın yaralarını iyileştiremedim. Bize yardımcı oldukları için ekiplere çok teşekkür ediyorum. Ablam 2016 yılında felç geçirdi. Kısmi olarak kaslarında zayıflama başladı ve bacaklarında da kireçlenme oluştu. Yürüyemiyordu, yaraları vardı. Artık pansumanlarını Evde Bakım Hizmetleri ekipleri yapacak. Bütün çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi el uzatıyor"

71 yaşındaki eşi Durmuş Ali Çorak için 153'ü arayarak başvuruda bulunan Gülendam Çorak ise "Eşimde ileri derecede KOAH var. Kalp hastası ve yüzde 84 engelli, yatağa bağımlı bir hasta. Oksijen tüpünden ayrılamadığı için eşimi hastaneye götürmek çok zor. Devlet hastanesine gitmekte zorlanıyorduk. Özel hastaneye özel ambulansla gitmekte maliyetli oluyordu. Evde Bakım Hizmetleri Birimi, eşimin sonda değişimini yaptı. Psikolojik destek aldı. Ben de hasta yakını olarak psikolojik destek alıyorum. Devletimizin yetersiz kaldığı yerde belediyenin el uzatması çok anlamlı. Bu sebeple teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hizmetten memnun kaldım"

Eşi Ömrüye Mum ile birlikte yaşayan 78 yaşındaki Oğuz Mum da yürüyemediği için sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan hastalardan biri olduğunu söyledi. Diyabet ve tansiyon rahatsızlıklarının da olduğunu belirten Mum, şunları söyledi: "Hizmetten çok memnun kaldım. Doktor tüm kontrollerimi yaptı. Benim gibi olanlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni arasın. Tavsiye ediyorum."

İlçelerde de hizmet birimi

Hizmet ağını İzmir'in tüm ilçelerine yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi, kent merkezinin yanı sıra Kemalpaşa, Bayraklı, Ödemiş, Tire ve Karaburun'da da hizmet veriyor.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi'nde hastalara ulaşmadan önce yapılan hazırlıklar

Evde Bakım Hizmetleri ulaşım aracı

Evde bakım hizmeti alan Birsen Keskin'in tetkikleri

-Röportaj

Evde Bakım Hizmetleri Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Nihat Mermer

Ablası Birsen Keskin için evde bakım hizmeti alan Neslihan Aklı

-Genel ve detay görüntüler

71 yaşındaki eşi Durmuş Ali Çorak'ın tetkikleri

-Röportaj?

Eşi Ali Çorak için evde bakım hizmeti alan Gülendam Çorak

-Genel ve detay görüntüler

78 yaşındaki Oğuz Mum'un tetkikleri

-Röportaj?

Oğuz Mum