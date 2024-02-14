İzmir Büyükşehir Belediyesi Filosuna 23 Yeni Otobüs Dahil Etti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna 23 yeni otobüsü daha dahil etti. Başta Bayraklı ve Buca olmak üzere, kent merkezindeki yeni ve genişleyen yerleşim birimlerinin artan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak solo otobüsler, 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren hizmete dahil olacak.

Entegre toplu ulaşım ağının ana taşıyıcısı ESHOT Genel Müdürlüğü, filosuna 23 yeni otobüs daha katıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, güvenli, konforlu, engelsiz, çevreci ve ekonomik toplu ulaşım ağını kentin dört bir yanına eşit şekilde ulaştırma hedefi doğrultusunda, Mart 2019'dan bu yana dev yatırımlara ve önemli icraatlara imza attıklarını söyledi.

"HEMŞEHRİLERİM GÜLE GÜLE KULLANSIN"

Yeni açılan Çiğli Tramvayı'ndan sonra, 24 Şubat itibariyle F.Altay- Narlıdere Metro Hattı'nın da devreye gireceğini, kent tarihinin en büyük yatırımı olan Buca Metrosu'nda ise çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini hatırlatan Başkan Soyer, şöyle konuştu: "Lastik tekerlekli ulaşımda da önemli atılımlara imza attık. Türkiye'de tek seferde yapılan en büyük çaplı otobüs alımını yaptık. Geçen 5 yılda ESHOT'a 457, İZULAŞ'a 16 olmak üzere toplam 473 yeni ve yerli otobüsü hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yeni aldığımız 23 otobüsle birlikte bu sayı 496'yı buldu. Çevre ilçelerdeki bireysel toplu taşımacıları kooperatifleştirerek entegre toplu ulaşım ağına dahil ettiğimiz İZTAŞIT projemizle de Seferihisar, Kiraz, Menemen, Ödemiş Kaymakçı, Yeni Foça ve Bergama'da toplam 196 otobüsü, ESHOT denetimli olarak hizmete aldık. Böylece son 5 yılda İzmirlilerin hizmetine sunduğumuz otobüs sayısı 692'yi buldu. Göreve gelirken verdiğimiz 500 otobüs vaadini, yüzde 140 oranında gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. İzmir'e, İzmirlilere hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansınlar.

"CUMARTESİ GÜNÜ MÜJDEM VAR"

Yeni otobüslerin İzmir Şehir Hastanesi ve KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun açılmasıyla nüfus yoğunluğu artan Bayraklı ve şehrin en kalabalık ilçesi olan Buca başta olmak üzere kent merkezindeki yeni ve genişleyen yerleşim birimlerinin artan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını kaydeden Başkan Soyer, "Yeni araçlarımızı, 17 Şubat Cumartesi günü, Gündoğdu Meydanı'nda yapacağımız törenle hizmete sunacağız. O gün, sevgili hemşehrilerime bir de büyük müjdem olacak. Herkesi bekliyorum" dedi.

75 MİLYON TL'LİK AVANTAJLI ALIM

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, 12 Otokar, 11 Mercedes marka toplam 23 solo otobüsün, Devlet Malzeme Ofisi'nden 129 milyon 831 bin 712 TL'ye alındığını söyledi. 2020 yılında tek seferde alınan 364 otobüste olduğu gibi, alımın yine uygun ekonomik koşullarla yapıldığını belirten Bey, "Peşin alım avantajı ve sıkı pazarlıkla piyasa fiyatı 8-8,5 milyon TL olan otobüsleri, ortalama 6 milyon TL gibi son derece uygun fiyata alarak, araç başına 2 milyon TL'den fazla avantaj sağladık. Üstelik KDV istisnasından da yararlandık ve ödediğimiz paranın yüzde 20'si olan yaklaşık 26 milyon TL'yi de teşvik olarak geri aldık. Böylece toplamda yaklaşık 75 milyon TL gibi bir rakam İzmir halkının cebinde kaldı. Belediyemiz ve kentimiz bir kez daha, alırken kazandı" diye konuştu.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ OTOBÜSLER

Euro 6 Egzoz Emisyon Sistemi ile çevreci, alçak tabanlarıyla engelli dostu otobüsler, yeni teknoloji ürünü özellikleriyle de öne çıkıyor. İç kameraların yanı sıra dört yanı da dış kameralarla donatılmış, fabrikasyon olarak iç ve dış ses sistemleri bulunan araçlar; kör nokta uyarı, çarpışma önleyici ve yakıt tasarruf sistemleriyle yolcu ve trafik güvenliğini artırırken akaryakıt maliyetinde de ciddi düşüş sağlayacak. Araçlarda bisiklet taşıma aparatları da olacak.

Uzaktan izlemeye imkan tanıyan Telemetri Sistemi'ne de uygun olan araçlar, ESHOT atölyelerinde yapılacak ilave ekipman montajıyla 145 ayrı verinin anlık akışını sağlayacak. Böylece sürüş ve hizmet performansı, aracın teknik izlemesi, parçaların işleyişi görülebilecek. Veriler sayesinde; personel eğitimleri ve tamir-bakım ön tespitleri yapılabilecek. Bu da verimliliğe, yolcu ve trafik güvenliğine ayrıca katkı sağlayacak.