İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi\'ni açtı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli'de öğrencilere ücretsiz hizmet veren çamaşırhanenin geçen yıl yapılan açılışında gençlerin ilettiği talebi yerine getirdi. Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi, kapılarını kısa süre önce açtı. Merkezde gençlerle buluşan Başkan Tunç Soyer, "Gençlerimizin geleceğe dair umudunu büyütmek için çalışıyoruz. Yaptığımız her şey en çok onlar için. Eğer onlar bu memleketin geleceğine dair umutlarını kaybederse hiçbirimiz için bir gelecek yok demektir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana genç odaklı şehir hedefi doğrultusunda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Çiğli'de geçen yıl açılan çamaşırhane ziyaretinde gençler tarafından istenen Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi gençlerin hizmetine sunuldu. Gençlik Merkezi'ni ziyarette Başkan Soyer'e Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, gençler, bürokratlar ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

SOYER: "BÜYÜK BİR ŞEREFTİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sizlerle beraber olmaktan büyük gurur duyuyorum. 5 yıl boyunca bu güzelim şehre hizmet etmiş olmanın şerefiyle ayrılıyorum aranızdan. Büyük bir şerefti, bu şehre ve güzel insanlarına hizmet etmek büyük şerefti. Çok heyecanlıyım, duyguluyum ve gururluyum. Çünkü hem beraber çalıştığım Utku Gümrükçü, hem de selefi Onur Emrah Yıldız... Her ikisi de emin olun ki canla başla çalışmaya devam edecekler. Ben de aynı duyguları taşıyorum. Memlekete bir şeyler vermenin makamı, koltuğu yok. Memlekete aşkımızı, tutkumuzu sürdüreceğiz. Ağabeylik yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"HER ŞEY EN ÇOK ONLAR İÇİN"

Gençlik yerleşkelerinin önemine vurgu yapan Başkan Soyer, "Bu güzelim memleketin genç insanları bu memleketin geleceğine dair umutlarını kaybettiler. Sorun onlara, çoğunun yurtdışı hayali var ya da geleceğe dair hayali yok. Bu çok üzücü, kırıcı, incitici bir tablo. Bu kadim kültürün, köklü bir milletin evlatları olarak gençlerimizin bu umutsuzluğu çok üzücü. Gençlerimizin geleceğe dair umudunu büyütmek için ne yapsak az. Yaptığımız her şey en çok onlar için. Eğer onlar bu memleketin geleceğine dair umutlarını kaybederse hiçbirimiz için bir gelecek yok demektir. Önce onların geleceğe dair hayallerini, umutlarını, beklentilerini karşılayacak gayretler içinde olmalıyız" diye konuştu.

GÜMRÜKÇÜ: "5 YIL BOYUNCA YANINDAYIM"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "5 yılda biz Balatçık'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi'nin yatırımlarıyla belirli bir noktaya taşıdık. Bundan sonra Onur Emrah Yıldız gençliğiyle, dinamizmiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi okulundaki deneyimiyle devrede olacak. Onun iyi bir başkanlık yapacağına inancım tam. 5 yıl boyunca yanındayım" diye konuştu.

YILDIZ: "DOSTANE ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, "Çiğli'ye sunduğu desteklerden dolayı onunla çalışmış bir kardeşi olarak Tunç Soyer'e minnettarız. Bizlere bıraktığınız bu mirası emin ellerde, sağlam şekilde, Utku Gümrükçü ile birlikte dostane şekilde devam ettireceğimize söz veriyorum" dedi.

GENÇ İZMİR BÜYÜYOR

Gençlik dostu İzmir'de Genç İzmir Havagazı Gençlik Yerleşkesi, Genç İzmir Örnekköy Yerleşkesi, Genç İzmir Balçova Gençlik Yerleşkesi, Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi'nin ardından Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi de bir süre önce açıldı. Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi, gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Merkezde ortak ders çalışma alanı, dil kursları ve atölye çalışmaları için sınıf, langırt, masa tenisi bulunan sosyalleşme alanı ve dış oturma bölümü bulunuyor.