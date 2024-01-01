 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ada ve Göl gazinolarında yapılan çalışmaları inceledi ve Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanmayı planladıklarını belirtti. Göl Gazinosu, İzmir Enternasyonal Fuarı kültürünü yeniden yaşatacak bir yapıya dönüştürülüyor. Mart ayında tamamlanması planlanan müzede, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda iz bırakmış ünlü sanatçıların bal mumu heykelleri sergilenecek.

01.01.2024 - 14:13,
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin ve ülkenin kültürel geçmişinde önemli bir yere sahip olan Ada ve Göl gazinolarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanmayı planladıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent belleğinde önemli bir yere sahip Kültürpark'taki Ada ve Göl Gazinoları'nı aslına uygun olarak yeniliyor. Göl Gazinosu'nda devam eden çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,  binayı Balmumu Heykel Müzesi olarak değerlendirmek istediklerini söyledi. Göl Gazinosu'nun Kültürpark'ın simgelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, "Göl Gazinosu'nu aslına uygun olarak yeniden yapıyor olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü artık fiziki ömrünü tamamlamış bir noktadaydı. Çok hırpalanmış, çok yıpranmıştı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri gereği Göl Gazinosu'nun güçlendirmeye uygun olmadığına karar verildi. Kurul onaylı proje tarafımıza ulaştığında binayı devraldık. Binanın statik olarak güçlendirmeyi kaldırmayacağı raporlarda mevcuttu. Tamamen yıktık ve aslına uygun bir şekilde yeniden yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında İzmir Enternasyonal Fuarı kültürünü yeniden yaşatacak bir yapıya kavuşmuş olacağız" dedi.

MART AYINDA TAMAMLANIYOR

İzmirlilerin çok mutlu olacakları, çok beğenecekleri bu yapıyı mart ayı sonuna kadar bitirmiş olacaklarını aktaran Başkan Soyer, "Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanılmasını planladık. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda iz bırakmış değerli kişilerin, başta rahmetli belediye başkanımız Dr. Behçet Uz'un bal mumu heykelini bu müzede sergileyeceğiz. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne almış Sezen Aksu'dan Cem Karaca'ya, Barış Manço'dan Emel Sayın'a kadar pek çok sanatçının bal mumu heykelleri burada olacak" diye konuştu.

KABA İNŞAATIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Kaba inşaatının yüzde sekseninin tamamlandığı Göl Gazinosu, birebir özgün mimarisine uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırılacak. Proje yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan ve yaklaşık bin 300 metrekare de açık teraslardan oluşuyor. Ada Gazinosu'nda ise var olan eklentiler kaldırılarak temizlik çalışmaları yapıldı. Güçlendirme çalışmaları için hazırlık yapılıyor.

TÜRKİYE'NİN YILDIZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Geçmişi, dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz'un İzmir yangınında tahrip olan bölgeye uluslararası bir fuar alanı kurulması planına kadar uzanan Ada ve Göl gazinoları, İzmir'in kültür sanat tarihinde önemli bir yere sahip. Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en önemli sanatsal faaliyetlerinin yürütüldüğü bu tarihsel mekanlar, birbirinden ünlü sanatçıları ağırladı, bir dönemin belleğinde izler bıraktı. Tarihi adeta bir yıldızlar geçidine sahne olan İzmir Fuarı'ndaki bu gazinolarda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses, Gönül Yazar, Barış Manço, Cem Karaca konser verdi. İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya- Metin Akpınar gibi ünlü sanatçılar bu gazinolarda unutulmaz gösterilere imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu\'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor - Son Dakika


14:51
Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe kaç kişi katıldı? Merak edilen rakam açıklandı Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe kaç kişi katıldı? Merak edilen rakam açıklandı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21
Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21 Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement