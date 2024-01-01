İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu\'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , şehrin ve ülkenin kültürel geçmişinde önemli bir yere sahip olan Ada ve Göl gazinolarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanmayı planladıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi , kent belleğinde önemli bir yere sahip Kültürpark 'taki Ada ve Göl Gazinoları'nı aslına uygun olarak yeniliyor. Göl Gazinosu'nda devam eden çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, binayı Balmumu Heykel Müzesi olarak değerlendirmek istediklerini söyledi. Göl Gazinosu'nun Kültürpark'ın simgelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, "Göl Gazinosu'nu aslına uygun olarak yeniden yapıyor olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü artık fiziki ömrünü tamamlamış bir noktadaydı. Çok hırpalanmış, çok yıpranmıştı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri gereği Göl Gazinosu'nun güçlendirmeye uygun olmadığına karar verildi. Kurul onaylı proje tarafımıza ulaştığında binayı devraldık. Binanın statik olarak güçlendirmeyi kaldırmayacağı raporlarda mevcuttu. Tamamen yıktık ve aslına uygun bir şekilde yeniden yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında İzmir Enternasyonal Fuarı kültürünü yeniden yaşatacak bir yapıya kavuşmuş olacağız" dedi.

MART AYINDA TAMAMLANIYOR

KABA İNŞAATIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Kaba inşaatının yüzde sekseninin tamamlandığı Göl Gazinosu, birebir özgün mimarisine uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırılacak. Proje yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan ve yaklaşık bin 300 metrekare de açık teraslardan oluşuyor. Ada Gazinosu'nda ise var olan eklentiler kaldırılarak temizlik çalışmaları yapıldı. Güçlendirme çalışmaları için hazırlık yapılıyor.

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