İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 6 bin işçi eyleme çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 6 bin işçi eyleme çıktı

Geniş Video İzle

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde oturma eylemi başlatacak.

19.03.2024 12:34  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerimin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. Binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne yürümeye devam ediyor. Eyleme destek veren 250 otobüs şoförü ise kontak kapatıp sefere çıkmadı.

4 AYRI KURUMDA ÇALIŞAN İŞÇİLER EYLEMDE

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan emekçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinin (TİS) yapılan görüşmeler sonrasında tıkanması sonucunda yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 6 bin işçi eyleme çıktı

250 OTOBÜS KONTAK KAPATTI

Eyleme katılan İZULAŞ şoförleri, araçların kontaklarını kapatarak sefere çıkmadı. Hizmet veren bin 500 otobüsten 250'si eylem bitene kadar hizmet vermedi. Kent ulaşımında ise aksamalar yaşandı.

"AÇIKLANAN RAKAM ENFLASYONUN ALTINDA"

Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, İzmir Büyükşehir Belediyesinin maaşlara yaklaşık yüzde 30 zam teklif ettiğini ifade ederek, "Bu rakam açıklanan enflasyonunun altında. Belediye, yaptığı bu teklifle bizi eyleme, protestoya, greve zorluyor. Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu geçim sıkıntısını görmüyor. Belediye yönetiminin sorunlarımıza karşı duyarsızlığı karşısında öfkeleniyoruz. Biz emekçiler huzur içinde çalışmak, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 6 bin işçi eyleme çıktı

OTURMA EYLEMİ BAŞLATILDI

Sabah saat 10.00'da Konak Pier Binası önünde toplanan binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne sloganlar atarak yürüdü. İşçilerin protestosu sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde 6 bin işçi eyleme çıktı
Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 6 bin işçi eyleme çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Kadınlarımızı Güçlendiriyor Programı Gerçekleştirildi
    09 Mar MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Kadınlarımızı Güçlendiriyor Programı Gerçekleştirildi

    Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yıldırım'ın Gücü Kadınlarımız' programı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve diğer birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Programda, MHP'li kadınların güçlü ve millete bağlı olduğu vurgulandı.

  • AK Parti İl Başkanı: 31 Mart Seçimi Yeni Bir Başlangıç Olacak
    09 Mar AK Parti İl Başkanı: 31 Mart Seçimi Yeni Bir Başlangıç Olacak

    Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir' dedi.

  • Konya'da 31 Mart seçimlerinde 6 binden fazla muhtar adayı yarışacak
    09 Mar Konya'da 31 Mart seçimlerinde 6 binden fazla muhtar adayı yarışacak

    Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehri Konya'da bin 154 mahallede 6 binden fazla muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yarışacak. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, muhtar adaylığına ilginin artmasının sebebinin Cumhurbaşkanı'nın muhtarlık kurumuna verdiği önem olduğunu belirtti.

  • Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası Maliye Kongresi Başladı
    09 Mar Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası Maliye Kongresi Başladı

    Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.

  • Yalova'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı İnşa Ediliyor
    09 Mar Yalova'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı İnşa Ediliyor

    Yalova'da üniversite yerleşkesinde inşa edilen Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı, afetler sonrası müdahaleye ilişkin tatbikatların yapılabileceği bir merkez olarak hizmete sunulacak. Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, deprem, su altı kurtarma, yangın, trafik gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim alanının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin her yerinden insanlar burada eğitim alabilecek ve afet durumlarında daha etkin müdahale sağlanabilecek.

  • Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan: 'Milli Görüşçülük Modası Oluştu'
    09 Mar Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan: 'Milli Görüşçülük Modası Oluştu'

    Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, yerel seçimlerde diğer parti adaylarının 'milli görüşçü' olarak kendilerini ifade ettiklerini belirterek, milli görüşün temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve liderinin Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.

  • Hazır Yemek Sektörü, Ramazan Ayında Büyüme Bekliyor
    09 Mar Hazır Yemek Sektörü, Ramazan Ayında Büyüme Bekliyor

    Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

  • Suriyeli Ustaya Göre Ut Yapımı Bir Sanattır
    09 Mar Suriyeli Ustaya Göre Ut Yapımı Bir Sanattır

    Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Bab ilçesinin tek ut yapım ustası ve sanatçısı olan Hassan Hamza, ut yapımının bir sanat olduğunu belirtti. Hamza, ut yapım ustasının aynı zamanda sanatçı olması gerektiğini söyledi.

  • Havza Voleybol Halk Turnuvası Sona Erdi
    09 Mar Havza Voleybol Halk Turnuvası Sona Erdi

    Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 'Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası' sona erdi. Turnuvada final maçını Turtle Sports ile YG4 takımları oynadı. Turnuvayı birinci olarak tamamlayan Turtle Sports, YG4'ü 3-0 yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Yasin Güvenç'in babası Mustafa Güvenç verdi. Turnuvanın amacı toplumsal birlikteliği ve spor yapmayı teşvik etmekti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Ziyaretini Tamamladı
    09 Mar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Ziyaretini Tamamladı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretini tamamladı. Washington'dan ayrılan Bakan Fidan'ın Ankara'ya dönmesi bekleniyor.

  • Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi
    09 Mar Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi

    Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019-2024 döneminin dün gerçekleştirilen son meclis toplantısı öncesinde görev süresi sona eren meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

  • Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Cumhur İttifakı dimdik ayakta
    09 Mar Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Cumhur İttifakı dimdik ayakta

    Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakının milletten başka paydaşı olmadığını belirterek, diğer partilerin kendi içinde döküldüğünü söyledi. Ala, Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık'ın proje lansman toplantısına katıldı ve Işık'ı desteklediklerini ifade etti. Işık ise Gürsu'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı ve Gürsu'nun gençlerin belediyesi olduğunu vurguladı.


13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
12:52 CHP lideri Özel’in “Gençler darbe yapsın teslim olurum“ çıkışına AK Parti’den sert tepki CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki
12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
14:12 İstanbul Fatih’te Tebliğci Tarafından Uyarılan Vatandaşlar Kaydedildi İstanbul Fatih'te Tebliğci Tarafından Uyarılan Vatandaşlar Kaydedildi
14:12 Erdoğan’ın Kıbrıs açıklaması Yunanistan’ı karıştırdı Erdoğan'ın Kıbrıs açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı
13:07 Paşinyan: Azerbaycan’la anlaşamazsak savaş çıkabilir Paşinyan: Azerbaycan'la anlaşamazsak savaş çıkabilir
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 14:18:56. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 6 bin işçi eyleme çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement