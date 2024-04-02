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Türkiye'de arama kurtarma malzemeli özel donanımlı ambulans statüsündeki ilk ambulans servisi olan 112 AKS ambulanslarında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı paramedikleri hayat kurtarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, 112 Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ambulans sisteminin 9'u tam donanımlı 14 ambulans ile İzmir'in 12 farklı noktasında hizmet verdiğini belirterek, "2023 yılı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi paramedikleri 5 bin 946 vakaya müdahale etti" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ve Türkiye'de arama kurtarma malzemeli özel donanımlı ambulans statüsündeki ilk ambulans servisi olan 112 Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ambulans sistemi Türkiye'ye örnek oluyor. Ambulanslarda görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı parademikleri, olay yerine hızla ulaşarak hayat kurtarıyor. 74 paramedik, 9'u tam donanımlı 14 ambulans ile İzmir'in 12 farklı noktasında hizmet veriyor.

"AMBULANSIN GELMESİNİ BEKLEMEDEN KAZAZEDEYE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Kurtarma ve sağlık birimlerinin ortak çalışmasının önemine değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde bu sistemi hayata geçirdik. Olay mahallinde ileri yaşam desteği sağladığımız kazazedeyi kendi araçlarımızla başka bir ambulans beklemeden doğrudan hastaneye sevk edebiliyoruz. Bize hem zaman kazandıracak hem de yaralıyı hayatta tutabilecek bir sistemi hayata geçirdik" dedi.

"PARAMEDİKLER ÖZEL OLARAK EĞİTİLDİ"

Paramediklerin özel eğitimden geçtiğinin altını çizen İsmail Derse, "Paramediklerimiz depremde, afetlerde çalışacak şekilde eğitimden geçirildi. Kuyuya iple erişim, oradaki bir zehirlenme vakasına müdahale gibi eğitimlerden geçti. Yani tüm paramedikleri arama kurtarma yönünde özel eğitimlerden geçirerek farklı bir branşın içerisine sokmuş olduk. Yani itfaiyeci, arama kurtarmacı ve paramedik üçünün birleşimi güçlü bir yapı kurguladık" şeklinde konuştu.

"İZMİRLİLERİN İÇİ RAHAT ETSİN"

74 paramedik personeli ile kent geneline hizmet verdiklerinin altını önemle çizen İsmail Derse, "Ambulanslara, yani diğer nakil ambulanslarına göre bizim hızımız çok farklı. Olay yerine erken varışımız çok büyük bir avantaj. İkincisi olay yerine vardığımızda tıbbi olarak ilk müdahaleyi ve ileri yaşam desteğini sağlayabilecek komplike bir sisteme sahip olmamız. Bu da bizim başka bir artı tarafımız. Bu anlamda baktığımızda birincisi zamandan kazanıyoruz. İkincisi hayat kurtaracak tedbirleri alıyoruz. İzmirlilerin içi rahat etsin. Kendilerini güvende hissetsinler. Olmamasını diliyoruz ancak başa gelecek bir felaket anında en hızlı çözümü yaratacak ekiplerimiz, ekipmanları ile hazır durumdalar" diye konuştu.

"PARAMEDİKLER 5 BİN 946 VAKAYA MÜDAHALE ETTİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, 112 Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ambulans sisteminin 9'u tam donanımlı 14 ambulans ile İzmir'in 12 farklı noktasında hizmet verdiğini belirterek, "Modern itfaiyeciliğin temelinin atıldığı İzmir'de bu örnek çalışmayla bir kez daha ülkemize öncülük ediyoruz. İzmir halkı bu yönden çok şanslı. 2023 yılı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi paramedikleri 5 bin 946 vakaya müdahale etti" dedi.