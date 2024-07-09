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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, temmuz ayı meclis toplantısında kent gündemindeki konular hakkında bilgilendirme yaptı. Başkanlık tarafından meclise uzun süredir kamuoyunu meşgul eden ve belediye yetki sınırının üstünde talep edilen sosyal denge tazminatı hakkında önerge sunuldu. Başkan Tugay, "Yasalar bir sınır koyuyor. Böyle bir karar alacaksak meclisimizin onayı ile yapmak istiyorum. Buyurun bu kararı birlikte verelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yönetiminde toplandı. Mecliste başkanlık makamından gelen ek önergeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memurların sosyal denge tazminatında yasal sınır yetkisine ilişkin madde gündeme geldi. Başkanlık makamı, Tüm Bel-Sen'e bağlı kamu çalışanlarını ilgilendiren yasal sınır üstündeki sosyal denge tazminatı için "meclis kararı alınması" maddesini meclisin görüşüne sundu.

"Böyle bir karar alacaksak meclisimizin onayı ile yapmak istiyorum"

Madde ile ilgili AK Parti ve MHP grubunun eleştirileri üzerine konuşan Başkan Tugay, "Sosyal Denge Tazminatının yasal dayanağının olması gerektiğini söyledim. Yasal sınırın üzerinde bir ödeme yapılmasıyla ilgili bir şeyler konuşulduğunda, 'Sancaktepe'de AK Parti yasal sınırın üzerine çıktı' diye bir açıklama yapıldı. Ben bu konuyu anlamakta zorlanıyorum. Bana birisinin bu konuda yetki vermesi lazım. Ben meclisimizin görüşüne başvuruyorum. Daha önce alınan yetki, yasal sınırın üzerine çıkmak için yeterli değildi. Yasalar bir sınır koyuyor. Siz daha önce yasal sınırda bir yetki verdiniz. Şu anda böyle bir karar alacaksak meclisimizin onayı ile yapmak istiyorum. Sizler olumsuz görüş verecekseniz Hukuk Komisyonu'nda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışılır. Vermeyecekseniz zaten kabul edip geçeceğiz. Neyi tartışıyoruz" diye konuştu.

"Öyle belediye başkanına yıkarak olmuyor bu işler"

Başkan Tugay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ortada bir yasal sınır var ve bu yasal sınır aşılamaz diyorsunuz. Diğer taraftan ikramiyeler, başka ödemeler vaat ediyorsunuz. Bunların neye dayandığı belli değil. Böyle bir şey yok. Yasal sınır, yasal sınırdır. Öyle yasada ikramiye de başka türlü bir ödeme de yok. Biz şimdi 17 Mayıs'ta verdiğiniz yetkiyle, o yasaya uygun olarak bir toplu iş sözleşmesi imzalayamadık. Arkadaşlarımıza yasamızda böyle bir sınır var, bunu aşamayız dedim. Fakat onlar bunu kabul etmediler. Daha önceden verilmiş bir şey var. Ama o konuyla ilgili Sayıştay'ın ciddi bir eleştirisi, soruşturma açılacağına dair bir tespiti de var. Ben şimdi meclise şunu söylüyorum; bu arkadaşlarımız bizim çalışanlarımız. Sizler de benim gibi bu belediyenin siyasi sorumluluğunu taşıyan meclis üyelerisiniz. Buyurun bu kararı birlikte verelim, çözümü de birlikte bulalım. Bugün bir karar almıyoruz, komisyonlara sevk ediyoruz. İlgisi olan herkes gitsin, tartışsın, görüşünü dile getirsin. Ben meclisimizin kararının bize referans olacağına inanıyorum. Sonuçta bu tür konular hukukla ilgilidir. Hukuk yoluna gittiğinizde en azından 'Bakın meclisimizdeki AK Partili, MHP'li meclis üyelerimiz de yasal sınırın üzerine çıkılmasıyla ilgili olumlu görüş bildirdiler. Dolayısıyla bunu bir tür hak görmelisiniz' deriz. Bu yetkinin altında sizin de imzanızın olmasını istiyorum. Komisyonlardan bu kararın oy birliğiyle gelmesini istiyorum. Herkes bu sorumluluğu paylaşmalı" ifadelerini kullandı.

Görüşlerin ardından sosyal denge tazminatı ile ilgili madde oy birliğiyle Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

"İzmir 0-4 metreküp suda İstanbul'dan yarı yarıya daha ucuz"

Meclis oturumunda yapılan görüşmelerde, AK Parti grubu tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'in hanelerdeki su kullanım ücretlendirilmesiyle ilgili önerge gündeme geldi. Önergedeki ve kamuoyundaki hesaplamalarda yanlışlık olduğu rakamlarla açıklayan Başkan Dr. Cemil Tugay, "15 metreküp harcayan bir vatandaşımız, 0-4 metreküp su için yine 16 lira 57 kuruşluk bir bedel ödüyor. Bu rakam Ankara ve İstanbul'dan yarı yarıya daha ucuzdur. Sizin yazdığınıza göre bu rakam İstanbul'da 32 lira, Ankara'da 24 lira, bizde 16 lira 57 kuruş. Lütfen bu hesapları doğru yapın. Hangi miktarda harcamış olursa olsun, ilk 0-4 metreküplük kısmında yaptığımız yüzde 25 indirim geçerli, o indirim üzerine hiçbir zam yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Yürüyen merdivenlerin denetimi için MMO ile protokol

Meclis oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerine ait halkın kullanımına açık asansör, yürüyen merdiven, teleferik ve benzeri ekipmanların aylık ve yıllık denetimleri için TMMOB'a bağlı Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokol yapılmasına ilişkin madde de gündeme geldi. Gündem maddesi hakkında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, Üçyol'daki yürüyen merdiven kazasını hatırlatarak "Çok üzüldük. Anında arkadaşlarımdan detaylı bir inceleme istedim. Daha sonra Makine Mühendisleri Odası'nı çağırdık, olayı incelemesini istedik. Bizi de rahatsız eden noktalar var. Bununla ilgili radikal kararlar vereceğiz. Sorumluları kimse, artık belediyeye hizmet vermesini ya da görevli olmasını istemiyoruz. Bunun gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Makine Mühendisleri Odası'nın denetleyici olması, ön onay verdiğimiz bir şey. Doğrudan oylanması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Başkan Tugay'ın açıklamasının ardından önerge doğrudan oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir şirketlerine dörtlü denetim mekanizması

Başkan Tugay, mecliste İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerle ilgili oluşturulan denetim mekanizması hakkında da bilgi vererek "Şirketler Koordinasyon Kurulu oluşturduk. Dört kişiden oluşuyor. Birisi iç denetçi, birisi avukat, birisi mali müşavir, birisi de işletme konusunda deneyimli yönetici. Bu arkadaşlarım ayrı ayrı tüm şirketleri denetliyorlar. Bu dönemde bir şeyler daha farklı olacak. Bunu oturtmaya çalışıyoruz" dedi. - İZMİR