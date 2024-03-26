İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İşçilere Yüzde 67,07 Zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'ta çalışan 5 bin 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi bayram havasında imzalandı. Sözleşme ile yüzde 67,07 oranında artış yapıldı. Başkan Tunç Soyer, "Sizi enflasyona ezdirmemek için yapmam gerekeni sonuna kadar zorladım. Benim görev sürem bitiyor ama bu kavga da bitmez bu sevda da" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye şirketleri İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'ta çalışan Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye 5 bin 800 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzaladı. Kültürpark Lozan Kapısı'nın önündeki alanda bayram havası yaşandı. "Büyük başkan", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "İzmir seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.
5 SENEDE EMEK KORUMALI YEREL YÖNETİM HESABI YAPTIK
Kendini dünyanın en şanslı insanı olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "5 yıl boyunca eşit işe eşit ücret için, alın teri döken kardeşlerim emeğinin karşılığını alsın diye çabaladık. Sizi enflasyona ezdirmemek için yapmam gerekeni sonuna kadar zorladım. Her birinizi çok seviyorum. Siz bir yandan ailelerinizi geçindirmek için emek veriyorsunuz bir yandan da İzmir'den Türkiye'ye umut olmaya devam ediyorsunuz. Bu can bu bedende durdukça sonuna kadar yanınızdayım. Nerede olursam olayım, ne yaparsam yapayım sizin hakkınızı sonuna kadar koruyacağım. Bu memleket iyi, namuslu, güzel insanların yönettiği bir memleket haline gelecek. Benim görev sürem bitiyor ama bu kavga da bitmez bu sevda da" dedi.
BAŞKANIMIZ HEP İŞÇİDEN YANA OLDU
Belediye İş Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirdaş ise konuşmasında, "Göstermiş olduğunuz sağduyudan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çok mutlu bir gün. Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum. Başkanımız 5 yıl içerisinde bize hiç sırtını dönmedi, enflasyona ezdirmedi. Hep işçiden yana oldu. Bize düşen başkanımızın her zaman yanında olmaktır" ifadelerini kullandı.
Emeğin hak ettiği değeri bulmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade eden Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay ise "Emeğe, emekçinin alın terine değer veren Tunç Başkanımızın her zaman başımızın üzerinde yeri var. Bizi ezdirmeyen, bizleri yoksulluğa mahkum etmeyen tunç yürekli başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise "Uzun yıllar birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Başkanımız Tunç Soyer ile güzel toplu sözleşmeler yaptık. Bu mutlu günümüzde bu güzel toplu sözleşmemizde yine Başkanımız Tunç Soyer bizleri yalnız bırakmadı" dedi.
YÜZDE 67,07'LİK ZAM
İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'ta çalışan 5 bin 800 işçi için imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin ücretlerinde birinci yılda yüzde 67,07 oranında artış sağlandı. Toplu İş Sözleşmesi'nin ikinci yılında ise açıklanacak yıllık enflasyon ve üç puan refah payı ile birlikte artışlar yapılacak.
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