İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle dijital tarım eğitimleri tamamlandı

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Yerel üreticiye ve kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye'ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital tarımın yaygınlaştırılması için Yaşar Üniversitesi'yle yürüttüğü işbirliği protokolü kapsamında "Tarım 4.0, İnovasyon ve Girişimcilik, Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım Gıda Sistemleri" temalı eğitimler tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Daima ileriye taşıdığım tarım politikalarımızın doğayla uyumlu bir şekilde gelişmesini sürdürmek için çalışmaya devam edeceğim. İzmir'de ektiğimiz her bir tohumun, son nefesime kadar takipçisi olacağım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda yerel üretici ve kırsala desteğini artırarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ile dijital tarımın yaygınlaştırılması için işbirliği protokolü yaptı. Yaşar Üniversitesi tarafından geliştirilen "Tarım 4.0, İnovasyon ve Girişimcilik, Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım Gıda Sistemleri" temalı eğiticilerin eğitimi, 2023 Aralık ve 2024 Ocak aylarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli çeşitli alanlarda uzman 20 kişiye verildi. Eğitici eğitimleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanındaki destek ve yaygınlaştırma çalışmalarının, dijitalleşme, girişimcilik, sürdürülebilir üretim ve gıda güvenliği alanları kapsamında katma değerinin artırılması hedeflenirken eğitimi tamamlayan uzmanlar sertifikalarını Soyer ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller'den aldı.

İKLİM KRİZİ DOĞAYLA BAĞIMIZI YİTİRMEMİZİN NETİCESİ

Yerel yönetim ve üniversite iş birliğinin çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Doğa yalnızca iyilik üretir. Doğadan geldiğini sandığımız felaketler aslında biz insanoğlunun yarattığı tahribatın ve zamanında alınmamış önlemlerin bir sonucudur. Bugün yaşadığımız iklim krizi, kuraklık, gıda güvenliği gibi küresel krizler, insanlığın doğayla kurduğu bağı yitirmesinin neticesidir. Doğamızla uyumlu yapılar inşa etmediğimiz için depremlerde, sellerde canlarımızı yitiriyoruz. Doğamızla uyumu kaybettiğimiz için geleceğe umutla bakamıyoruz. Doğamızla uyumlu ilişkiler kuramadığımız için birbirimizle savaşıyoruz. İklim krizine ve kuraklığa neden oluyoruz. Doğamızla uyumlu bir şekilde üretemediğimiz için açlık ve yoksulluk, hala bu dünyanın utanç verici birer gerçeği. Dünyanın bir ucunda gıda israfı akıl almaz boyutlara ulaşırken, diğer ucunda insanlar yiyecek tek lokma bulamıyor. Eğri oturup doğru konuşalım… Yaşadığımız tüm bu felaketlerin sebebi, hepimiz ve her şey için evrensel uyumun kaynağı olan doğamızla olan bağlarımızı yitirmiş olmamız" dedi ve 5 yıl içinde "Başka Bir tarım Mümkün" vizyonuyla hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

"ENGELLERİ DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

5 yıllık süreçte yürütülen projelerin takipçisi olacağını ifade eden Soyer, "5 yıllık görev sürem boyunca, etkileri 5 dönem daha sürecek ve İzmir'in bereketini büyütecek birbirinden değerli işler yapmaya çalıştık. Hiç şüpheniz olmasın. 10 yıl Seferihisar Belediye Başkanlığım ve 5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığım süresince daima ileriye taşıdığım tarım politikalarımızın doğayla uyumlu bir şekilde gelişmesini sürdürmek için çalışmaya devam edeceğim. İzmir'de ektiğimiz her bir tohumun, son nefesime kadar takipçisi olacağım. Önümüze engeller çıksa da geçmişte olduğu gibi o engelleri dayanışmayla aşacağımızdan hiç şüphem yok" dedi.