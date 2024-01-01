İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi\'nde Yeni Yıl Kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni yıl iyi dileklerle kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "büyüklerimize ahde vefa" anlayışı doğrultusunda özveriyle çalışan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni yıl kutlaması yapıldı. Her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı balosunun, şehitlerimizin acısı hala taze olduğu için iptal edilmesi nedeniyle kutlama bu yıl yönetim ve personelin, huzurevi sakinlerini ziyareti ile yapıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Huzurevi Şube Müdürü Gülgün Yılmaz ve huzurevi personeli tek tek huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, 2024 için iyi dileklerini iletti.