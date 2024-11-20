İzmir Çocuk Meclisi Toplantılarına Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan İzmir Çocuk Meclisi, komisyon toplantılarına başladı. Kendilerini doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen hizmetler üretilirken fikirlerinin alınmasının önemine değinen çocuklar "İzmir'de çocuk olmak çok güzel" dedi.

İzmir'in dört bir yanından 195 çocuk, İzmir Çocuk Meclisi'nin ilk komisyon toplantılarını başlattı. Toplantılarda kendilerini doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen hizmetler üzerinden fikir üreten çocuklar, bu fikirlerinin somutlaşması için çalışmalar yürütecek. Yaşadıkları kentle ilgili söz sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddelerini okuyarak mesaj verdi.

"Çocukların fikirlerine başvuruyoruz"

İzmir Çocuk Meclisi hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal, "Kent genelinde İzmir Çocuk Meclisi için kapsayıcı bir başvuru süreci yapıldı ve başvurular tamamlandıktan sonra komisyonlarımızı bir araya getirdik. İzmir Çocuk Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak ürettiğimiz hizmetlerde onların fikirlerine başvurduğumuz bir katılım çalışması. Amacımız, çocukların kentte yaşadıkları deneyimlerini ve sorunlarını onlardan dinlemek ve hizmetlerimizi planlarken bu doğrultuda hareket etmek. Çocuklar fikirlerini iletiyor, biz de o fikirleri İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine iletiyoruz. Ayrıca çocukları hakları konusunda güçlendirici çeşitli çalışmalara dahil ediyoruz. İzmir Çocuk Meclisi'nde bir başkan yok. Çocuklar kendi aralarında seçtikleri sözcülerle temsil ediliyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis salonunda çeşitli periyotlarla bir araya geliyoruz. Bu sayede çocuklar, belediye yöneticilerine fikirlerini doğrudan iletme fırsatı da buluyor" dedi.

"İzmir'de çocukların görüşleri alınıyor"

İzmir Çocuk Meclisi üyelerinden 11 yaşındaki Derin Taş, İzmir'de çocuk olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Taş, "Çocuk Meclisi'nde bilmediğimiz bazı haklarımızı da öğreniyoruz ve bu öğrendiklerimiz, haklarımızı savunmamıza da yardımcı oluyor. İzmir'de çocukların görüşleri alınıyor, bizim haklarımızı düşünüyorlar. Böylelikle İzmir çocukların sevdiği bir yer oluyor. İzmir'i çok seviyorum. İzmir'den ayrılacağımı hiç düşünmüyorum" diye konuştu.

Çocuklar mecliste olmaktan mutlu

12 yaşındaki Asil Kuday Kaya ise İzmir Çocuk Meclisi'ne girerken çok heyecanlandığını söyledi. Kendini çok şanslı ve mutlu hissettiğini söyleyen Kaya, meclise sporla ilgili fikirlerini sunacağını belirtti. 12 yaşındaki Burak Süleyman Sertkaya ise "Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Enerjim çok yüksek. Burada yaptığımız etkinlikler de çok hoşuma gitti. Çocuk olarak kentle ilgili söz sahibi olmak inanılmaz hissettiriyor. Burada yapacağım konuşmaları duyacaklar, İzmir'de eksik olan bir şey tamamlanabilecek. Benim için İzmir'de çocuk olmak iyi bir duygu. Konser, tiyatro gibi çok fazla etkinlik yapılıyor. Bu yüzden İzmir'i çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Komisyonlarda fikir üretiliyor

İzmir Çocuk Meclisi Kentsel Haklar, Sosyal Etkinlikler Planlama, Doğa ve Ekoloji, Bilgi ve Teknoloji ile Genç ve Ergen Katılımı komisyonlarından oluşuyor. Ayda bir kez bir araya gelen çocuklar ayrımcılık, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet, ulaşım, kent mobilyaları, parklar, kültür-sanat, boş zaman değerlendirme, alternatif eğitsel faaliyetler, spor, iklim krizi, atık yönetimi, hayvan hakları, bilgi ve teknoloji, dijital vatandaşlık, sosyal medya kullanımı gibi alt başlıklarda fikir üreterek çalışmalar yapıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bir araya geldikleri meclis toplantılarının sonrasında İzmir Çocuk Meclisi'nin kararları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletiliyor.

Çocuk dostu kent İzmir

Çocuklar için doğayla temas edebilecekleri güvenli oyun alanları oluşturmak, eğitim ve sağlık hizmetleri üretmek, sosyal ve kültürel faaliyetler planlamak, güvenli ulaşım stratejileri belirlemek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk dostu kent olma hedefinin odağında yer alıyor. Büyükşehir, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel ilkeleri doğrultusunda kapsayıcı ve eşitlikçi olmayı, çocuğun iyi olma halini ve üstün yararını gözetmeyi, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmayı ana hedeflerinden biri olarak benimsiyor. Bu amaçla hayata geçirilen İzmir Çocuk Meclisi, İzmir'de yaşayan çocukları yerel yönetim mekanizmalarına dahil ederek etkin özneler konumuna taşıyor. - İZMİR