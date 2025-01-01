İzmir'de 2025 Yılı Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de 2025 Yılı Coşkuyla Karşılandı

İzmir\'de 2025 Yılı Coşkuyla Karşılandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Festivali, Kültürpark'ta binlerce İzmirli tarafından coşkuyla kutlandı. Nihat Sırdar'ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, 2025 yılı İzmir Marşı ile karşılandı.

01.01.2025 11:19  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirliler, yeni yıla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Yeni Yıl Festivali'nde girdi. Kültürpark'ı dolduran binlerce İzmirli, Nihat Sırdar'ın 90'lar Kafası programı ile yılbaşını kutladı. Yeni yılın ilk şarkısı ise İzmir Marşı oldu.

İzmirliler 2025'i Kültürpark'ta büyük bir coşkuyla karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Aralık'tan beri düzenlenen Yeni Yıl Festivali dopdolu etkinliklerin ardından yeni yıl programı ile devam etti. Kültürpark'ı dolduran binlerce İzmirli unutulmaz bir gece yaşadı. 2025'e ünlü radyocu Nihat Sırdar'la giren İzmirliler doyasıya eğlendi.

Dolu dolu yeni yıl programı

Yeni Yıl Festivali'nin yılbaşı programı kapsamında akşam saatlerinde ilk olarak E) Hiçbiri adlı müzik grubu sahne aldı. Ardından Grup Lambda sahnede sevenleriyle buluştu. Saatler 20.30'u gösterdiğinde İzmir'in sevilen ismi Ersin Show müzik, dans ve interaktif gösterileriyle İzmirlileri coşturdu. 2025'e saatler kala Nihat Sırdar'ın 90'lar Kafası programı başladı.

2025 İzmir Marşı ile karşılandı

Nihat Sırdar, Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarını İzmirlilerle buluşturdu. Alanı dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sırdar'ın diyaloglarıyla keyifli anlar geçiren İzmirliler, sahnedeki gösteriye cep telefonlarının ışıklarıyla katıldı. Saatler 12'yi gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayım başladı. Büyük bir coşkuyla karşılanan 2025 yılının ilk şarkısı İzmir Marşı oldu.

"İzmir'de yeni yılı ne güzel kutladılar diyecekler"

Sahnedeki performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Sırdar, tüm İzmirlilerin yeni yılını kutlayarak, "Şarkıları beraber söyleyebilmek, eşlik edebilmek, bu şarkıları nereden biliyorlar diye çocuklarımızın yüzlerimize tuhaf tuhaf bakması çok güzel bir şey. Ama daha da güzeli yeni bir yılı beraber karşılamak. Yeni bir yıla beraber gireceğiz. İzmir'de yeni yılı ne güzel kutladılar diyecekler. Ne güzel de kutluyoruz. Ben 2025'ten öyle şeyler umuyorum. Daha da kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Umuyorum beklediğimiz gibi olur, iyi şeyler, güzel şeyler getirir bize" diye konuştu.

Yeni Yıl Festivali iz bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Yeni Yıl Festivali, bir ay boyunca İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı. Yılbaşına özel süslenen alışveriş ve yeme içme stantlarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve yapay buz pistinin de bulunduğu festival alanı konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinlik yeni yıl coşkusunu toplumun her kesimine doyasıya yaşattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Nihat Sırdar, Etkinlikler, Kültürpark, Festival, Belediye, Magazin, Yerel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 2025 Yılı Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 2025 Yılı Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.