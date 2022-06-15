İzmir'de Ahmet Piriştina Heykeli Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ölümünün 18. yılında unutulmaz başkan Ahmet Piriştina'nın heykelini açtı. Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Piriştina'nın bıraktığı değerli mirasa sahip çıkmaktan hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Ahmet Piriştina'nın aziz hatırasını yaptığımız çalışmalarla ve İzmir'i dünyada hak ettiği yere taşıyarak yaşatacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin unutulmaz belediye başkanı Ahmet Piriştina'yı ölümünün 18. yılında anıyor. Anma etkinlikleri kapsamında efsane başkanın heykeli Ahmet Piriştina, Kent Arşivi ve Müzesi'nin (APİKAM) bahçesindeki törenle açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki törene Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina, kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina, kardeşi Mergim Piriştina, torunları Arya, Miya ile Damla Piriştina, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Piriştina'nın yakın çalışma arkadaşı ve eski Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Şebnem Tabak, meclis üyeleri, bürokratlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende Başkan Tunç Soyer, Ahmet Piriştina'nın herkesin gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Piriştina halkın başkanıydı. 2004 yılında görevi başındayken kaybettiğimiz Piriştina'nın danışmanlığını yapmaktan hep büyük gurur duydum. Kendisinin İzmir'e bakışı, İzmirlilerin refahını büyütme ve yaşam kalitesini yükseltme çabası hep yolumu aydınlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatamı, Piriştina'nın doğum günü olan 8 Nisan tarihinde almıştım. O gün belirttiğim gibi Piriştina'nın bıraktığı değerli mirasa sahip çıkmaktan hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda, onun vizyonu ve izlerinin her daim yolumuza ışık tuttuğunu belirtmek istiyorum. Kendisinin İzmir'e ve İzmirlilere dair yaptıklarına bir nebze teşekkür etmek amacıyla 2020 yılında Ahmet Piriştina Konuk ve Yazar Evi'ni hizmete sunmuştuk. Bugün de Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen yarışma neticesinde Ahmet Piriştina heykelini İzmirliler ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz."

Başkan Tunç Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Heykelin buraya konmasındaki temel neden, Ahmet Piriştina'nın kent arşivi ve müzesi konusunu, kentlilik bilinciyle harmanlamış ilk siyasetçilerden biri olması. Zira Piriştina, bugün bulunduğumuz APİKAM'ı açarak Türkiye'ye bu hususta öncülük etti. Türkiye'de açılmış ilk yerel tarih arşivi ve müzelerinden birini İzmir'e kazandırdı. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Ahmet Piriştina'nın aziz hatırasını, hem onun adını verdiğimiz bu çalışmalarla, hem de İzmir'i dünyada hak ettiği yere taşımak suretiyle yaşatacağız."

"ACIMIZ SİZİN GİBİ DOSTLAR SAYESİNDE HAFİFLİYOR"

Ahmet Piriştina'nın oğlu, eski Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Babamızın heykeli adını taşıyan ve çok önem verdiği Kent Arşivi ve Müzemize çok yakıştı. Piriştina ailesi adına, bizler için 15 Haziran tarihinin ayrı bir hüznü, heyecanı ve burukluğu var. Acımız sizin gibi dostlar sayesinde hafifliyor " dedi

Heykeltıraş Ahmet Uzun ise, "Benim için bu heykeli yapmak inanılmaz gurur verici. Ahmet Piriştina yaşasaydı Türkiye'de çok güzel şeyler yapacağını düşündüğüm biriydi. Herhangi bir yönetici değildi" diye konuştu.

Ahmet Piriştina heykeli için 2020'de yarışma açılmış, yarışmayı heykeltıraş Ahmet Uzun kazanmıştı.