İzmir\'de Amerikan Askerlerine Fiziki Saldırı Gözaltılara Yol Açtı

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(İZMİR) - İzmir'de, "ABD'nin taarruz gemisinde görevli askerlere fiziki saldırıda bulunulması"na ilişkin, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 ismin gözaltına alınmasının ardından, Vatan Partisi ve TGB'liler, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Vatan Partisi ve TGB üyeleri, gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Basın açıklamasını okuyan TGB Genel Sekreteri Aylin Kum, şunları kaydetti:

"Bugün Türk milletinin yüreğine su serpildiği bir gündür. Bugün Amerikan askerinin başına Türkiye'de çuvalın 7'nci kez geçildiği gündür. Bundan iki gün önce Amerika'nın en büyük donanması İsrail'in gözcülüğünü yapan Amerikan gemisi Türkiye topraklarına indi. Peki Türkiye Gençlik Birliği, Türk gençliği, Türk milleti, Amerika'nın donanması buradayken gönlü rahat uyuyabilir miydi? Bunun cevabının 'hayır' olduğunu yıllardır biliyoruz. Türkiye Gençlik Birliği olarak Süleymaniye'de askerimizin başında çuval geçiren, Filistin'de katliamlar yapan Mehmetçiğimize kurşun sıkan PKK'yla omuz omuza Türkiye'ye karşı savaş veren Amerikan askerlerinin başına çuvalı tekrar geçirdik. Türkiye Gençlik Birliği olarak, Türk gençliği olarak şunu bir kez daha söyledik; 'bu topraklarda eli kanlı ABD askeri yiyip içemez. Türkiye'de, İzmir'de, Amerikan askerleri gezemez. Bulduğumuz yerde çuvalı geçiririz' dedik ve onların başlarına çuvalı geçirdik. Şu anda bulunduğumuz yer Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüdür. Çuvalı geçirdikten sonra içlerinde Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin'in, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt'un da olduğu 15 arkadaşımız, şu an arkadaki karakolda gözaltındadır. Biz bugün 'Türk gençliği olarak Türkiye'de birçok şeye özgürlük olabilir ama Türk askerini şehit eden, Türk gencinin karşısına dikilen, Filistinlileri haince katleden Amerika'nın askerlerine Türkiye'de özgürlük yok' dedik. Türkiye'de Amerika'nın askerin özgürlük yok. Biz bunu söylüyoruz peki bunu söyleyen Türk gençliği neden gözaltına giriyor? Bunu da Türkiye'yi yönetenlere buradan soruyoruz.

"Amerikan askerinin buraya gemisini çektiği gün manidar bir gündür"

Bugün biz askerlerin başına çuvalı geçirdikten sonra Amerika Büyükelçiliği açıklama yapmıştır. Bakın açıklamada Amerika Büyükelçiliği şunu söylüyor; bir grup askerimizin başına çuval geçirmiş ama Türk devlet yetkilileri gereğini yapmış ve gözaltına almıştır o gençleri. Türk devletini yönetenlere buradan sesleniyoruz; eğer ki Amerikan askerinin başına çuval geçiren gençleri gözaltına alırsanız ancak Amerika'nın büyükelçiliklerinin alkışlarına maruz kalırsınız. Buradan şunu ilan edelim hep beraber. Bu topraklarda Türk gençliği oldukça Türk milleti yaşadıkça ABD askerleri elini kolunu sallayarak gezemeyeceklerdir. Amerikan askerinin buraya gemisini çektiği gün manidar bir gündür. 30 Ağustos bizim zafer günümüzdür. Bundan 100 yıl önce emperyalistleri topraklarımızdan defettiğimiz gündür. Aynı zamanda bundan bir hafta sonra düşmanın denize döküldüğü gün. Yani 9 Eylül gününün olması Amerika donanmasının tam bu iki tarih arasına gelmesi de tesadüf değildir. Onların bu tarihlere misilleme yaparak bizim limanlarımızda bulunmasına biz izin vermedik. Oyunlarını bozduk. Başlarına, çuvallarını geçirdik. Korkarak bizden kaçtılar. Türk gençliği olarak hem Filistinlilerin hesabını soracağız hem Mehmetçiğimizin kanını dökenlerin hesabını soracağız. Gözaltında olan arkadaşlarımızın da Amerikan askerine özgürlük vermeyeceğine bir daha başına çuvalı geçireceğine buradan hep birlikte söylüyoruz."

"Derhal serbest bırakın arkadaşlarımızı"

Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Teoman Alver de şöyle konuştu:

"Amerikan askerleri sizi 30 Ağustos'un ertesinde 9 Eylül'ün arifesinde İzmir'e gönderen akıl, akıl tutulması mı yaşıyor? Siz tarihten hiç ders almadınız mı? Siz İzmir'de, Türkiye'de 30 Ağustos'ta ne olduğunu, neler yaşandığını, bundan 100 yıl önce bilmiyor musunuz? Bu topraklara düşmanca niyetlerle gelenler 30 Ağustos'larda, 9 Eylül'lerde bu topraklardan nasıl ayrıldılar? Arkalarına baka baka nasıl kaçtılar bilmiyor musunuz? Siz askerinizi 30 Ağustos'larda, 9 Eylül'lerde buraya göndererek bu tarihlere atfen bize meydan okuyabileceğinizi mi zannettiniz? Buna Türk milleti, Türk gençliği izin verir mi zannettiniz? İzin vermeyiz, vermeyeceğiz, vermedik. Bugünkü Türk gençliğinin, aslanlarımızın gözlerinden öpüyoruz hepsinin. Yaptıkları eylem bunun kanıtıdır. Bunun devamı da gelir. İzmirliler, Türk milleti askerinin başına çuval geçirilmesine, mazlum milletlerin, Filistinlilerin, 3 yaşındaki çocukların katledilmesine göz yummaz. Yummayacaktır. Bugün Türkiye Gençlik Birliği 15 üyesi arkamızdaki Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyorlar. Aslanlar gibi yaptıklarının arkasında duruyorlar. Biz de onların arkasındayız. Derhal serbest bırakın arkadaşlarımızı. Bu eylem Türk gençliğinin, Türk milletinin göğsündeki şeref madalyasıdır. Bugün Türk gençliği, Türkiye Gençlik Birliği bu şekilde karşıladı sizi. Yarın da saat 13.30 da Vatan Partisi kitlesel bir şekilde aynı cevabı verecek size. Tüm İzmirlileri, çevre illerdeki tüm vatandaşlarımızı yarın Cumhuriyet Meydanı'nda işgalci, katil, Amerikan ordusuna karşı yapacağımız basın açıklamasına, kitlesel eylemimize destek olmaya çağırıyoruz. Gençliğimizin arkasındayız. Milletimizin yanındayız."