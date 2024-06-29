İzmir'de başlayan orman yangını Aydın'a sıçradı

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İzmir'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangınına gece görüşlü helikopterler ile müdahale ediliyor

Yangını söndürmek için 7 saattir çalışmalar devam ederken, TOMA'lar da yangın bölgesine sevk edildi

AYDIN - İzmir'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangınına müdahalede 7'nci saate girilirken, gece görüşlü helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmalarında 7'nci saate girildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın bölgesine yönlendirilirken, AFAD, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekipler yangın bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.