İzmir\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı resepsiyonla kutlandı

(İZMİR) - İzmir Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, kent protokolü ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban'ın ev sahipliğinde Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve eşi Derya Topaloğlu ile ordu mensupları, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve emniyet mensupları, kamu kurumlarının temsilcileri, rektörler, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve İzmir'in siyaset, iş, sanat ve basın camiasından davetliler katıldı.

"103 YILDIR BÜYÜK BİR ONUR VE GURURLA KUTLUYORUZ"

Resepsiyonda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde kahraman ecdadımız, destansı bir mücadeleyle, tarihinde az rastlanan kahramanlık örneğiyle çok kısa bir süre içerisinde ülkemizi tekrar düşman işgalinden kurtardı. Bu işgali sona erdirmek tek başına yetmeyecekti. Bu şanlı zaferi, Cumhuriyet gibi bu milletin karakterine en uygun rejimle de taçlandırmak gerekiyordu. Dolayısıyla 103 yıl önce genç cumhuriyetimiz ilan edildi. 103 yıldan beri büyük bir onur, büyük bir gururla cumhuriyetimizi kutluyoruz. Dolayısıyla ben de sizlerin, hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda Türk müziğinden ezgiler seslendirildi, zeybek gösterisi sergilendi.

Ardından İzmir Valiliği tarafından hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e uzanan öyküyü anlatan 29 Ekim videosu izletildi.

Cumhuriyet'in yeni yaşını Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ve davetliler pasta keserek kutladı. Resepsiyon, hep bir ağızdan söylenen marşlarla son buldu.