İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yılı resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yılı resepsiyonla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı resepsiyonla kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı resepsiyonla kutlandı
Haber Videosu

İzmir Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, kent protokolü ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

(İZMİR) - İzmir Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, kent protokolü ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban'ın ev sahipliğinde Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve eşi Derya Topaloğlu ile ordu mensupları, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve emniyet mensupları, kamu kurumlarının temsilcileri, rektörler, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve İzmir'in siyaset, iş, sanat ve basın camiasından davetliler katıldı.

"103 YILDIR BÜYÜK BİR ONUR VE GURURLA KUTLUYORUZ"

Resepsiyonda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde kahraman ecdadımız, destansı bir mücadeleyle, tarihinde az rastlanan kahramanlık örneğiyle çok kısa bir süre içerisinde ülkemizi tekrar düşman işgalinden kurtardı. Bu işgali sona erdirmek tek başına yetmeyecekti. Bu şanlı zaferi, Cumhuriyet gibi bu milletin karakterine en uygun rejimle de taçlandırmak gerekiyordu. Dolayısıyla 103 yıl önce genç cumhuriyetimiz ilan edildi. 103 yıldan beri büyük bir onur, büyük bir gururla cumhuriyetimizi kutluyoruz. Dolayısıyla ben de sizlerin, hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda Türk müziğinden ezgiler seslendirildi, zeybek gösterisi sergilendi.

Ardından İzmir Valiliği tarafından hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e uzanan öyküyü anlatan 29 Ekim videosu izletildi.

Cumhuriyet'in yeni yaşını Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ve davetliler pasta keserek kutladı. Resepsiyon, hep bir ağızdan söylenen marşlarla son buldu.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BayramıSüleyman Elbanİzmir ValiliğiİzmirYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti İngiliz devi de peşinde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Deniz Baysal’dan şaşırtan itiraf Gördüğü rüya hayatını değiştirdi Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 23:34:07. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yılı resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android