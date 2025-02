Yerel

İzmir'de Engellilik Çalıştayı

İZMİR CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir temasları kapsamında 31 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 'Bağımsız Yaşam Hakkı' sloganıyla düzenlenen 'Engellilik Çalıştayına' katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da "Engellilerin yaşadığı sorunlar hepimizin ortak meselesi. Biz CHP'liler hiçbir yurttaşımızı geride bırakmayan bir düzenin mümkün olduğuna inanıyoruz. CHP olarak bu sorunları biz çözeceğiz. Engelli vatandaşların, sosyal hayatta, kamu ve özel kurumlarda maruz bırakıldığı ayrımcılığa biz son vereceğiz. Engelsiz bir Türkiye hayalinin çok uzakta olmadığına inanın. Hep birlikte engelleri birer birer kaldıracağız. Evlatlarınız için gözünüzün arkada kalmadığı iktidarı hep birlikte kuracağız" diye konuştu.

"1.3 milyar kişi engelli birey"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "önümüzdeki ilk genel seçimde iktidar olacağımıza yürekten inanıyoruz. Ülkemizde her türlü mağduriyeti, dezavantajı yaşayan kesimlere çözümler üretmek için kendimize yık haritası çizmek zorunda hissediyoruz. Bu alanlardan birisi engellilik. Yalnızca tıbbi değil aynı zamanda sosyal bir eşitlik ve insan hakları meselesi olarak ele almak gerekir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sı engelli bireylerden oluşmaktadır. 1,3 milyar kişi engelli birey. Her 6 insandan birinin engelli olduğu anlamına gelir. Her 3 aileden 1'inde engelli birey yaşamaktadır. Daha kapsayıcı politikalar geliştirmek zorunlu hale gelmektedir" şeklinde ifade etti.

"Türkiye'de 4 milyon 882 bin 481 kişinin engelli olduğu raporlanmıştır"

Sözlerini sürdüren Tugay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de engelli bireylerin nüfusa oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılında yapılan araştırmasına göre yüzde 6,9 olarak belirlenmiş ve 4 milyon 882 bin 481 kişinin engelli olduğu raporlanmıştır. Bu veri engelli vatandaşların nüfus içerisinde yer alan sayılarını tespit etmeye yönelik son araştırmadır. Bu araştırmadan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Engelli Veri Sistemi verileri yayımlanmaya devam etmiştir. Ancak bu verilerde görülmektedir ki yalnızca kurumlara başvuru yapmış olan kişilerin verisi tutulmaktadır. Bu sebeple 2025 yılında Türkiye'de yer alan engelli vatandaşların sayısına ve istatistiğine dair kesin veriler elimizde bulunmamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son olarak Nisan 2023'de yayımlamış olduğu Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde Türkiye'de yaşamakta olan ve kurumlara başvuru yapmış olan kişi sayısı 2 milyon 511 bin 950'dir. TÜİK tarafından hesaplanan yüzde 6,9 oranının dünyaya göre düşük olduğu düşünüldüğünde bile belirlenen nüfusun yarısı Türkiye'de kurumlara başvuru yapıp hizmet talep etmemiştir. Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanmış olan Kahramanmaraş merkezli deprem de bu afetlerden birdir."

"Bize verilen görevler öncelikli çalışacağımız konular olacak"

Engellilerle ilgili tüm verilerin, engelli bireylerin yalnızca sağlık hizmetlerine değil; eğitim, istihdam, sosyal hizmetler ve erişilebilir kent politikalarına da daha fazla ihtiyaç duyduğunu ortaya koymakta olduğundan bahseden Tugay, "Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, yalnızca bireysel sorumluluklarla değil, kamu politikaları ve yerel yönetimlerin aktif desteğiyle mümkün olacaktır. Engellilik ve yoksulluk karşılıklı olarak birbirini etkileyen ve besleyen iki durumdur, bu sebeple engelli kişiler için sağlıkta eşitlik başta olmak üzere eşit insan haklarını öncelendirmek bir insan hakları meselesi ve aynı zamanda bir kalkınma önceliğidir. Bu çalıştayda bize verilen görevler öncelikli olarak çalışacağımız konular olacaktır" açıklamalarında bulundu.

"En büyük engel yoksulluk, bağımlı yaşamak zorunda olmak"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise "Biz sevgi dilencisi değiliz. Biz hak temelli politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Bizim için en büyük engel yoksulluk, bağımlı yaşamak zorunda olmak. Engelli birey değil engellenen birey vardır. O yüzde çalıştayın ismini 'Engellilik Çalıştayı' koyduk. Engellilik, bireylerin engelinden ziyade toplumun engelli bireylere nasıl yaklaştığı ve sunduğu imkanlarla doğrudan seyreder. Engellilik sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal meseledir. Üzerimize düşeni yapmak için hep birlikte çalışıyoruz. Genel başkanımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilk defa bir siyasi parti lideri, Ulu Önderimiz Atatürk'ü ziyaret etti. İzmir eşitliğin, adalet mücadelesinin ve engelli dostu bir kenttir. Her gün bu alanda çalımalar yapıyoruz. Sorunu yaşayanlarla bir araya geliyoruz. TBMM'de gerekli itirazları yapıp çözüm önerileri sunuyoruz. STK'larla, konfederasyonlarla olan bağlarımızı sıkılaştırıyoruz. Etkinliğimizi özel bir günde değil bugün gerçekleştirmek istedik. Her günü özel kılmak istiyoruz. Engellilerin, yılın belirli bir günü anılmasını reddediyoruz" diye vurguladı.

"Engelli haklarından tasarruf olmaz"

AK Parti iktidarının, engelli vatandaşları, 'isyan sesi yükseldiğinde gönülleri alınması gereken kesim' olarak gördüğünü söyleyen Nazlıaka, sözlerine şöyle devam etti:

"Önyargılar engelli bireye yönelik acıma durumda bakılması, aileyi de bireyi de üzüyor. Aileler çoğu zaman çocuğumun geleceği ne olacak sorusuyla baş başa kalıyor. Bakanlık tarafından engellilere sunulan destekler lütuf olarak sunuluyor. Engelli haklarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapacaksanız saraydan başlayın. Eğitim ve istihdam engellilerin en zorlandığı iki alan."

Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra; CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, engelli vatandaşlar ve partililer katıldı.