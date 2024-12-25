İzmir\'de Halkevleri Üyelerinden Asgari Ücret Protestosu

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(İZMİR)- İzmir'de Halkevleri üyeleri, yeni açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

2025 yılı için uygulanacak asgari ücretin açıklanması tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir'de Halkevleri üyeleri, İzmir İl Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş İzmir Grup Başkanlığı önünde toplanarak açıklanan asgari ücreti protesto etti.

"Sefalet ücretini kabul etmiyoruz" yazılı pankart açan İzmir Halkevleri üyeleri, "IMF'ye dost halka düşman Tayyip Erdoğan","Sefalete teslim olmayacağız", "IMF defol bu memleket bizim" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Emine Akbaba, "Bu ülkede açlık sınırı 20 binleri geçmişken, yoksulluk sınırı 70 bini aşmışken bu ülkede 9 milyon asgari ücretle geçinenleri sefalet ücretine mahkum bıraktılar. Bu ülkede enflasyon yüzde 47 artarken kira artışları yüzde 60'ları, gıda enflasyonu ise yüzde 50'lere dayanmışken bizlere yüzde 30 zammı reva görenlerden hesap sormak için buradayız. Çünkü biliyoruz ki IMF'ye artık geri gönderdik. Onlarla işimiz yok diyen Tayyip Erdoğan bugünün IMF'nin yüksek oranda zam yaparsanız enflasyon artar diyen IMF'nin söylediklerini uygulamıştır. Sarayın bir saniyelik harcaması bir asgari ücret bedelinde. Bu ülkede yüzlerce binlerce insan yoksullukla, sefaletle, başbaşa bırakıldı. 2025 yılı bütçesinden patronlara teşfik ve vergi affı yağarken bizlerin payına ise yoksulluk ve sefalet ücretleri düştü. Bugün çalışan 9 milyon insanı açlığa ve yoksulluğa mahkum bıraktılar. Bu ülkede kadınların yüzde 41'i asgari ücrete dahi ulaşamıyor" diye konuştu.