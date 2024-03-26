İzmir'de Karataş Yaya Üst Geçidi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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İzmir'de Karataş Yaya Üst Geçidi'nin Temeli Atıldı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya ve araç trafiğini rahatlatacak Karataş Yaya Üst Geçidi'nin temelini attı. Üst geçit, bölgedeki araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ve konforlu bir ulaşım sağlayacak.

26.03.2024 12:52  Güncelleme: 12:59
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya ve araç trafiğini rahatlatacak Karataş Yaya Üst Geçidi'nin temelini attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki yaya ve araç trafiğini rahatlatmak için projelendirilen Karataş Yaya Üst Geçidi'nin temeli atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ilk olarak alanda zemin güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karataş'a giderek üst geçidin temelini attı. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın eşlik etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR RAHATLAMA SAĞLAYACAK"

Üst geçidin bölgedeki araç ve yaya trafiğini rahatlatacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Karataş, hem trafiğin sıkıştığı hem yayaların ışık nedeniyle çok beklemek zorunda kaldığı noktalardan biriydi. Bu nedenle üst geçit çok büyük bir rahatlama sağlayacak. Aynı zamanda yaya geçişi de olmayacağı için trafik de hızlanacak. Çift taraflı bir rahatlama olacak. Sıkıntılı bir imalat hazırlık süreci vardı. Deniz kenarında fore kazık uygulanması gerekiyordu. Bütün bunlar tamamlandı. Haziran ayında hizmete girecek. İzmir'e hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Yaya Üst Geçidi çalışmaları kapsamında köprünün ayak temellerine toplam 34 adet fore kazık çalışmasıyla zemin güçlendirilmesi yapıldı. 81 metre uzunluğundaki üst geçidin yoldan yüksekliği 7.75 metre, genişliği ise 3.60 metre olacak. 4 adet yürüyen merdiven ve 2 adet asansör bulunan yaya üst geçidi çevresinde bin 300 metrekarelik çevre düzenlemesi yapılacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde Karataş bölgesinde yapılacak yaya köprüsü, çevresinde bulunan okul, tramvay durağı, sahildeki yaya ve araç trafiğini rahatlatacak, yayalar için konforlu ve güvenli bir platform oluşturacak.

İzmir\'de Karataş Yaya Üst Geçidi\'nin Temeli Atıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Karataş Yaya Üst Geçidi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Karataş Yaya Üst Geçidi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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