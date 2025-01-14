İzmir\'de Özel Güvenlik Çalıştayı

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Türkiye'de "Özel Güvenlik" sektöründe çalışma yapan tüm paydaşlar, 14-18 Ocak 2025 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek, "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 20 Yılı ve Özel Güvenliğin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı Çalıştay için İzmir'de buluşacak.

Çalıştay'ın 15 Ocak 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek ilk bölümünde, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Nevzat Yazıcı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan açılış konuşması yapacak. "Özel Güvenlik Görevlilerinin Özlük ve Mali Hakları" başlıklı 1. Panelde Emniyet Müdürlerinden Dernek Başkanlarına, Sendika Yöneticilerinden Akademisyenlere kadar pek çok isim yer alacak. Çalıştay'ın ilk günü "Özel Güvenlik İzinleri, Faaliyet İzni ve Sonlandırılması, Bildirim ve Başvurular" başlıklı 2. Panel ile sona erecek.

3 gün sürecek

Çalıştay'ın 16 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek ikinci bölümü, "Çalışma İzni, Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar, Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri, Özel Güvenlik Silahları, Üniforma ve Teçhisat" başlıklı 3. Panel ile başlayacak. 4. Panelde "Özel Güvenlik Eğitimleri" konuşulacak. 17 Ocak Cuma günü gerçekleşecek 5. Panelde, "Geçmişten Günümüze Özel Güvenlik Uygulamaları", 6. Panelde "Yasaklar, Ceza Hükümleri ve Denetim" konu başlıkları ele alınacak. Çalıştay, protokolün kapanış konuşmaları ile tamamlanacak.

Özgener: " Kamu, özel sektör ve sivil toplum bir arada"

2012 yılında faaliyete başlayarak, ülke genelindeki özel güvenlik faaliyetleri ile sivil kullanım amaçlı silah ve patlayıcı maddelere ilişkin süreçlerin, hukuka uygun yürütülmesine ilişkin denetimleri gerçekleştiren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünü ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Özellikle sektörün dijitalleşmesi, fiziki ve beşeri unsurların en aza indirilmesi hususunda çok önemli çalışmalara imza atıldığını görüyoruz. Odamız ev sahipliğinde düzenlenecek Çalıştay'da sektörün kamu, özel sektör ve sivil toplum olarak hizmet veren tüm paydaşlarını ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Arıkan: "Sektörün dünü, bugünü ve yarını konuşulacak"

İzmir'de ilk kez böyle bir organizasyon düzenlendiğinin altını çizen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, "Sektörümüzün bugünlere gelmesinden emeği olan pek çok kurum Odamız çatısı altında buluşacak. Özel Güvenlik Sektörü'nü ilgilendiren her türlü konunun, direkt olarak birinci ağızdan katılımcılara aktarılmasını çok değerli buluyorum. Hem sektörümüzün geldiği yeri ve geleceğini hem de geçmişteki çalışmaları konuşacağımız 3 günlük Çalıştay'ın sonucunda ortaya çıkacak raporun, önümüzdeki yıllarda izlenecek yol haritasını oluşturmakta önemli bir rol oynayacağı kanaatindeyim" dedi. - İZMİR