Yerel

(İZMİR) - Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine karşı İzmir'de başlatılan protestoların üçüncü gününde hayvanseverler oturma eylemi yaptı. Söz konusu yasa teklifinin sokak hayvanlarının öldürülmesi için olduğu vurgulanarak, teklife destek veren milletvekillerine tepki gösterildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine karşı İzmir'de başlatılan protesto eylemleri üçüncü gününde de devam etti. Hayvanseverler akşam saatlerinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ÖSYM binası önünde toplanarak oturma eylemi yaptı.

ÖSYM binası önünde toplanan grup adına basın açıklamasında bulunan Avukat Bilge Berk, "Değişiklik yapılması istenen yasa, hayvanları koruma yasası 5199. Oysaki bu değişiklikle ölüm fermanı hazırlanıyor. Bu yasanın adının sokak hayvanlarını öldürme yasası olarak değişmesi gerekiyor. Maddelere baktığımız zaman ölümden başka hiçbir şey yok. Bir de bizi cahil sanıyorlar herhalde. Ötanazi tabirini kullanmışlar. Ötanazi; bir kişinin acı, ızdırap çeken bir kişinin kendi isteğiyle rızasıyla hayatına son verilmesi. Diyorlar ki; sokak hayvanlarının ve ötanazi hakkı ve barınak hakkı varmış. Ne mutlu bizim sokak hayvanlarımıza. Ölüme, mapusa, tecrite, sürgüne gitme hakları var" dedi.

"Hepsi sokak hayvanlarının öldürülmesi için"

Sözlerini yasa teklifi üzerinden sürdüren Avukat Bilge Berk, şunları kaydetti:

"Yasa diyor ki; eğer bir köpek saldırgansa saldırganlığı neye göre tespit edilecek? Buradan bir kişi diyecek ki bu köpek saldırgan. Belediye geldi, köpeği hemen öldürecek. Ölüm. Bulaşıcı bir hastalığı olursa; uyuz bulaşıcı bir hastalık. Bir tane hapla tedavi olur hayvan. Uyuzsa bir köpek o köpek öldürülecek. Demişler ki popülasyon artarsa hiçbir sebep olmaksızın sokak hayvanlarını öldürürüz. Hayvandan hayvana bir hastalık bulaşırsa ölüm. Yani bir köpek soğuk algınlığı geçiriyorsa bunun da sonucu ölüm. Hayvandan insana hastalık geçerse ölüm. O kadar cahiller ki hayvandan insana dostluk, sevgi dışında hiçbir şey geçmeyeceğini bilmiyorlar. Yaban hayatına müdahale ediyorsa, su kaynaklarına müdahale ediyorsa sokak hayvanları öldürülür. Bakın arkadaşlar hepsi ölüm. Hepsi sokak hayvanlarının öldürülmesi için neden?

"Kutsal olan yaşamaktır, yaşatmaktır"

Popülasyonun azaltılması için nedense 'üretim ve satışa hayır' diye bir madde yok. Bu popülasyonu sen madem azaltmak istiyorsun neden üretime ve satışa 'yasak, hayır' diyemiyorsun? Çünkü sermayeden korkuyorsun. Sistem kar etmediği hiçbir şey istemiyor. Bakın kısırlaştırma, üretim ve satışa 'hayır' bu sorunu çözer. Bu sorunu çözmek istemiyorlar. Bunlar çıktılar balkona sanki bir zafer edasıyla ölümü muştuladılar. Ölüm müdür kutsal olan? Kutsal olan yaşamaktır, yaşatmaktır. Onurlu, erdemli bir şekilde.

"Yasanın elle tutulur hiçbir yanı yok"

Bu yasanın elle tutulur hiçbir yanı yok. Bakın dışarıda sokak hayvanı bırakmayacaklar. Sokakta bir tane sokak kedisi buldunuz onu beslemek istediniz. Ceza alacaksınız. Çünkü bu bir suç teşkil edecek. Biz yerel hayvan koruma gönüllülerinin bütün yetkileri sona erdiriliyor. Yani devlet 'ben gönüllerle muhatap değilim, ben istediğimi yaparım' diyor. Siz sokağınızdaki hayvanların katledilmesini, öldürülmesini istiyor musunuz? Kanun bu kanuna karşı duralım. Artık son düzlükteyiz. Herkes sokaklara dökülsün, Sokak canlarımıza sahip çıkalım."

Milletvekillerine isim isim tepki

Eylemde sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine destek veren milletvekillerine de isim isim tepki gösterildi. Açıklamaların ardan hayvanseverler, geç saatlere kadar oturma eylemi gerçekleştirdi.