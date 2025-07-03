İzmir'de Türkiye-Azerbaycan Ekonomi Buluşması - Son Dakika
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İzmir'de Türkiye-Azerbaycan Ekonomi Buluşması

İzmir\'de Türkiye-Azerbaycan Ekonomi Buluşması
03.07.2025 10:22
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İZAZDER, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomik iş birliği için etkinlik düzenledi.

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER), Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilciliğinin katkıları ve Türkiye merkezli teknoloji şirketi Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin ana sponsorluğunda ekonomik iş birliği buluşmasına imza attı.

"Bir Millet, İki Ekonomi" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflendi.

Program kapsamında iki ülkenin çeşitli sektörlerinden iş insanları, girişimciler, startup temsilcileri, sanayi paydaşları ve yatırımcılar bir araya geldi. Panel oturumları, B2B görüşmeler ve sunumlar aracılığıyla yeni iş birliği fırsatları ele alındı. Katılımcılar, karşılıklı ilgi gören projeler konusunda ön mutabakatlara varırken, potansiyel yatırım alanlarını değerlendirme imkanı buldu.

Ekonomik dayanışmanın güçlü bir örneği

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan İZAZDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO'su Perviz Altay, organizasyonun iki ülke için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Bakü'de ilk kez düzenlenen organizasyonun, yalnızca iş dünyasını buluşturmakla kalmayıp aynı zamanda iki kardeş ülke arasındaki ekonomik dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu söyleyen Altay, "Davetimize icabet eden tüm katılımcılara, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilciliğine, ana sponsorumuz Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki birlikte daha büyük başarılara ulaşacağız" dedi.

Dijital güvenlik ve yerli çözümler vurgusu

Etkinlikte konuşan Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş. CTO'su Barış Bayram, Türkiye ve Azerbaycan arasında dijital alandaki stratejik iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bayram, İzmir ve Bakü'nün kardeş şehirler olduğunu belirterek, bu kardeşliğin artık teknoloji alanında da güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bayram, "İki devlet, bir millet anlayışıyla dijital güvenliğimizi de birlikte inşa etmeliyiz"diyen Barış Bayram, yaptığı sunumda siber güvenliğin yalnızca bireyleri değil, kurumları ve ulusal güvenliği de ilgilendiren bir mesele olduğunun altını çizdi.

"Her 11 saniyede bir fidye saldırısı oluyor"

Sunumda dikkat çekici veriler paylaşan Barış Bayram, dünya genelinde her 11 saniyede bir fidye yazılım saldırısı gerçekleştiğini, bunun milyarlarca dolarlık ekonomik kayba ve büyük itibar zedelenmelerine yol açtığını belirtti. Bayram, bu saldırılarda yaşanan veri kaybının kurumlar için sadece finansal değil, aynı zamanda hukuki sorumluluklar da doğurduğunu da ifade etti.

Yerli teknoloji çözümleri: Berqnet ve Narbulut

Fazlanet'in geliştirdiği yüzde 100 yerli çözümleri de katılımcılarla paylaşan Bayram, veri egemenliği konusunun altını çizerek şunları söyledi: "Yabancı sunucularda tutulan veriler stratejik bir risk yaratıyor. Türkiye'de geliştirilen Berqnet Firewall ve Narbulut Yedekleme Sistemleri, Azerbaycan'da dijital güvenliğe katkı sunabilecek güçlü çözümler. Yerli teknolojilerle yalnızca verimizi değil, egemenliğimizi de koruyoruz."

Stratejik iş birliği çağrısı

Barış Bayram, Azerbaycan'daki kamu kurumlarına, özel sektöre ve girişimcilere ortak dijital güvenlik projeleri geliştirme çağrısında bulundu. Bayram etkinliğin kapanışında sözü Narbulut temsilcilerine bırakarak, Türkiye'de test edilmiş altyapıların Azerbaycan için hazır olduğunu vurgulayarak, "Güvenliği birlikte inşa edelim. Bu konuyu teknik destekten öte, stratejik bir danışmanlık alanı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yeni projelere zemin hazırlıyor

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmelerde, benzer iş platformlarının önümüzdeki dönemde düzenli olarak devam etmesi yönünde ortak bir görüş oluştu. İZAZDER, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da farklı sektörlerde hayata geçirilecek yeni projelerle iş dünyasına katkı sağlamayı sürdüreceğini açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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