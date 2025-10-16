2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var - Son Dakika
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
16.10.2025 11:33
7 yıl önce Müge Anlı'ya çıkan İzmir'de yaşayan iki çocuklu Avcı ailesi geçtiğimiz günlerde ev sahiplerinin kendilerini evden atması nedeniyle ormanda yaşamaya başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek Avcu çifti ve çocuklarını bir otele yerleştirdi.

Evsiz oldukları, geçinmekte zorlandıkları gerekçesi ile 7 yıl önce bir televizyon programına konuk edilen ve aylarca hikayeleri gündem olan Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, birçok yardım almış hatta programda nikahlanmıştı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde 4 ve 7 yaşındaki iki küçük çocuklarıyla yaşamlarını sürdüren Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, iddiaya göre, yaşadıkları evin sahibine ait bazı eşyaların kaybolması üzerine evden çıkarıldı.

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

ORMANDA KALIYORLARDI

Avcı çifti, çocuklarını da alarak evin karşısındaki ormanlık alanda kalmaya başlamıştı. Seneler sonra yine evsiz kalan ve günlerdir döşeğin üzerinde yaşam mücadelesi veren Avcı çifti, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz" diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istemişti.

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü vurgulanarak, "Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var - Son Dakika

SON DAKİKA: 2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var - Son Dakika
