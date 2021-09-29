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İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı - Son Dakika

İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı

29.09.2021 19:40

İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edilen yankesiciler, Aydın polisinden kaçamadı.

İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı

AYDIN - İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edilen yankesiciler, Aydın polisinden kaçamadı. Ödemiş'e geri dönerken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı'nda 2 ayrı yankesicilik olayı yaşandı. Meydana gelen olayın ardından yapılan çalışmalarda L.U., H.U., D.U., N.U. ve N.U isimli şüphelilerin İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edildi. Şüpheliler geldikleri araç ile Ödemiş'e dönerken yakalandı. 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı
İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı
İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı
İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı

Efeler, Ödemiş, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı - Son Dakika
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