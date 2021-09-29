İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı - Son Dakika

İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı

İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edilen yankesiciler, Aydın polisinden kaçamadı.

İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler polisten kaçamadı: 5 gözaltı AYDIN - İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edilen yankesiciler, Aydın polisinden kaçamadı. Ödemiş'e geri dönerken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı'nda 2 ayrı yankesicilik olayı yaşandı. Meydana gelen olayın ardından yapılan çalışmalarda L.U., H.U., D.U., N.U. ve N.U isimli şüphelilerin İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edildi. Şüpheliler geldikleri araç ile Ödemiş'e dönerken yakalandı. 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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