İzmir Kültürpark'ta İskender papağanı yeniden görüldü, 50'yi aşkın kuş türü var - Son Dakika
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İzmir Kültürpark'ta İskender papağanı yeniden görüldü, 50'yi aşkın kuş türü var

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İzmir Kültürpark\'ta İskender papağanı yeniden görüldü, 50\'yi aşkın kuş türü var
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İzmir Kültürpark\'ta İskender papağanı yeniden görüldü, 50\'yi aşkın kuş türü var
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İzmir'in önemli yeşil alanlarından Kültürpark'ta, yeşil papağanların yanı sıra Türkiye'de doğada üreyen iki papağan türünden biri olan İskender papağanı yeniden görüldü. Türün parkta tekrar gözlemlenmesi, Kültürpark'ın zengin kuş çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

(İZMİR) - İzmir'in önemli yeşil alanlarından Kültürpark'ta, yeşil papağanların yanı sıra İskender papağanı görüldü. Türkiye'de doğada üreyen iki papağan türünden biri İskender papağanının parkta yeniden görülmesi, Kültürpark'ın zengin kuş çeşitliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

İzmir'in önemli yeşil alanlarından Kültürpark, Türkiye'de doğada üreyen iki papağan türünden biri olan İskender papağanına da ev sahipliği yapıyor. Anavatanı Pakistan, Afganistan ve Tayland gibi ülkeler olan İskender papağanı, Türkiye'de ilk olarak 1970'li yıllarda İstanbul'da görülmeye başladı. İstanbul'un ardından farklı kentlere yayılan türün İzmir'deki varlığı ise 1990'lı yıllara dayanıyor.

Papağanın Kültürpark'ta yeniden gözlemlenmesi, parkın kuş çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu. Yeşil papağanlarla birlikte gözlemlenebilen İskender papağanları özellikle Zeytin Sahnesi önündeki havuz çevresi ve palmiyelerin bulunduğu bölgede görülüyor. İzmirliler, Yeşil İzmir Instagram sayfası üzerinden düzenlenen kuş gözlem etkinliklerine de katılabiliyor.

ADINI BÜYÜK İSKENDER'DEN ALIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli rehber Adem Akyol, İskender papağanının özelliklerini, Türkiye'ye geliş hikayesini ve Kültürpark'ın kuşlar için taşıdığı önemi anlattı.

İskender papağanının adını Makedonya Kralı Büyük İskender'den aldığı yönündeki rivayeti aktaran Akyol, "Büyük İskender, fetihleri sırasında Hindistan'da bu papağanı görüyor ve beraberinde Avrupa'ya getiriyor. Papağan burada yaşamaya ve üremeye başlıyor. İskender papağanı Avrupalıların bu hikayeden hareketle verdiği isimle tanınıyor" dedi.

YEŞİL PAPAĞANA GÖRE DAHA BÜYÜK

İskender papağanının yeşil papağanla karıştırılabildiğini belirten Akyol, iki türün fiziksel farklılıklarına dikkati çekti. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki İskender papağanının yeşil papağana göre daha iri olduğunu belirten Akyol, türün büyük ve kırmızı gagası ile sırtındaki pembe bantlarla ayırt edilebildiğini, yeşil papağanın ise daha küçük, gagasının daha ufak ve renginin daha mat olduğunu ifade etti.

İZMİRLİLERE KUŞ GÖZLEMİ DAVETİ

Kültürpark'ın kuşlar ve diğer canlılar için önemli bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Akyol, "Kültürpark'ta yıl boyunca 50'nin üzerinde kuş türü gözlemlenebiliyor. Göç dönemlerinde farklı türlere de ev sahipliği yapan parkta, yaklaşık 25 kuş türü düzenli olarak ürüyor. Göçmen kuşlar burada besleniyor, dinleniyor ve ağaçlara yuva kuruyor" dedi.

İskender papağanının da görülmesiyle Kültürpark'ın iki papağan türünün yan yana gözlemlenebildiği nadir alanlardan biri haline geldiğini belirten Akyol, "Kuş gözlemciliğine başlamak veya kuşları gözlemlemek isteyen vatandaşlarımız, Yeşil İzmir Instagram sayfası üzerinden kuş gözlem etkinliklerimize katılabilirler" diye konuştu.

Kültürpark'ın bugünkü doğal zenginliğinin geçmişteki ağaçlandırma çalışmalarına dayandığını belirten Akyol, "Büyük İzmir yangını sonrası alanı yeniden canlandırmak için Afrika, Asya, Uzakdoğu ve farklı bölgelerden 7 binin üzerinde ağaç getiriliyor. Yeşil papağan ve yeni sakinimiz İskender papağanı da bu ağaçların tohum ve meyveleriyle besleniyor, dallarına yuva yapıyor. Tropik kuşlar, tropik ağaçların bulunduğu alanlara kolayca uyum sağlayarak burada kalıcı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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