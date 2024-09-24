İzmir Turizm ve Deprem Konutları Hedefleri

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İzmir İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çeşme projesinin gecikmeli de olsa hayata geçmesiyle İzmir'in turizm potansiyelinin daha da öne çıkacağına inandıklarını söylerken, deprem konutlarıyla ilgili ise yaklaşık 200 bin konutun bu yıl sonu teslim edileceğini belirtti.

Bir dizi program için İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve ardından İzmir Ticaret Odasındaki programlarını tamamladıktan sonra Bilal Saygılı Külliyesi'ne geldi. Cevdet Yılmaz, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri buluşmasına katıldı. Programda konuşan Yılmaz, "İyi bir İzmirli olmakla geldiği bölgeye sahip çıkmak birbirini dışlamaz. Hem iyi bir İzmirli olarak İzmir'e değer katmak hem de geldiğiniz bölgeyi unutmadan bağlarınızı güçlü tutmanız gerekiyor. 85 milyon 81 il hepimizin. Hiçbir ayrı gayrımız yok hepimiz biriz beraberiz kardeşiz. Farklı diller konuşabiliriz ama hepimiz kardeşiz. Bölgemiz üzerinde emperyalist hesapların planların yapıldığı döneden geçiyoruz. Bu emperyalist oyunlara maşa, araç olanlara da hiçbirimizin prim vermemesi lazım. İzmir'e gelmeye devam edeceğiz, İzmir'i önemli görüyoruz. Türkiye'nin sembol şehirlerinden birisi. Bir toplumu güçlü kılan üç sundur var; devlet kamu özel sektör ve sivil soplum. Biz bu üç unsurla 'Türkiye Yüzyılı'nı' inşa edeceğiz" diye konuştu.

"200 bin civarında konutu bu yıl sonu teslim edeceğiz"

Güçlü bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarına değinen Yılmaz, sözlerine şunları ekledi:

"Büyük bir deprem yaşadık, etkilerini aşmaya çalışıyoruz. 200 bin civarında konutu bu yıl sonu teslim edeceğiz. 2025 sonu 2026 ortaları 400 bin konutu teslim edeceğiz. 20 yıl önce hastaneleri hatırlıyor musunuz? Koğuş sistemi, parasını ödeyemediği için rehin kalanlar, ilaç için kuyrukta bekleyenler. Yollarda çektiğimiz çileleri hatırlıyor musunuz? Tek şerit. Birçok ilimize havalimanı kazandırdık, üniversite olmayan ilimiz kalmadı. Bazılarında ikincisini, üçüncüsünü açtık. 206'ya ulaştı biz geldiğimizde 76'ydı. Yeter ki siyasi istikrarımızı, milli birliğimizi, kardeşlik hukukumuzu bozmayalım aşamayacağımız ya da çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok."

İzmir'e yapılan yatırımlar

İzmir'e 449 milyar doların üzerinde kamu yatırımı yaptıklarını anlatan Yılmaz, "5 millet bahçesi, 618 kilometre bölünmüş yol. İstanbul-İzmir Otoyolu. Artık İzmir-İstanbul daha yakın. 27 bin kapasiteli yurt, TOKİ kanalıyla 21 bin konutu hak sahibine teslim ettik, 4 binin üzerinde konutun yapımı devam ediyor. İzmir Şehir Hastanesi, muazzam. Orayı kazandırırken 1 milyar dolar maliyet ile yaptık, çok büyük bir proje. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenileyerek yolcu sayısını 5 katına çıkarttık. İzmirli çiftçilere 65 milyar liraya yakın tarımsal hibe desteği verdik. Çeşme- Karaburun'da yeni enerji altyapıları için çalışıyoruz. İzmir- Ankara YHT yapımı da etap etap devam ediyor. 170 milyar liranın üstünde maliyet var ve biz sadece bu yıl 27,5 milyar lira harcadık sadece bu yıl. Hükümetimizin İzmir'e yaklaşımının da en somut göstergelerinden birisidir" açıklamalarında bulundu.

"Çeşme'deki proje İzmir'in turizm altyapısında fark oluşturacak"

İzmir'in turizm açısından da çok önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, İzmir'i 8 ayda 272 bin kişinin ziyaret ettiğini ama İzmir'in potansiyeline göre bu durumun az olduğunu ifade etti. Sözlerini sürdüren Yılmaz, "İzmir bu kadar büyük potansiyel ile çok fazla fazlasını hak ediyor. Çeşme' de Turizm Bakanlığı'mız güzel bir çalışma yaptı. İzmir'in turizm altyapısında fark oluşturacak bir çalışma. Bunu da yerelin hassasiyetini dikkate alarak, orta akılla yaptı. Buna rağmen birileri bunu engelledi, birtakım süreçlerle önüne engeller kondu. Bu projemiz gecikmeli de olsa hayata geçmesiyle İzmir'in turizm potansiyeli daha da öne çıkacağına inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Programa AK Parti ve MHP İzmir Milletvekilleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri ve dernek temsilcileri katıldı. - İZMİR