İzmirli Teyzelerden 30 Bin Çocuğa Sevgi Dolu Yardım - Son Dakika
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İzmirli Teyzelerden 30 Bin Çocuğa Sevgi Dolu Yardım

İzmirli Teyzelerden 30 Bin Çocuğa Sevgi Dolu Yardım

İzmirli kadınlar, 7 yılda 30 bin çocuğa hediye gönderdi, duygu dolu mektuplar aldı.

31.10.2024 10:00
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İzmir'de, hiçbir karşılık beklemeden geleceğimizin teminatı çocuklara hediyeler gönderen ve kendilerine "İzmirli Teyzeler" adını veren kadınlar, Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar 30 bin çocuğa ayırt etmeksizin yardım ulaştırdı. İzmirli teyzelerin yürekleri ısıtan bu örnek dayanışması karşısında, köy okullarından çocukların gönderdiği mektuplar ise duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir'de yaşayan, örgü ve el işi yapan bir grup kadının çocuklar için dayanışması ve hikayesi yürekleri ısıttı. 7 yıl önce "İzmirli Teyzeler" adında sosyal medyada bir grup kuran kadınlar, ihtiyaç sahibi olsun olmasın, tüm çocuklara giysi ve kıyafet yardımı yapmaya başladı. Teyzelerin kurduğu grup seneler içerisinde çığ gibi büyüdü, Türkiye'nin farklı noktalarındaki çocuklara yardımlar yapıldı.

Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Marmara'ya kadar hediyeler gönderilirken, "İzmir Teyzeler" bugüne kadar 30 bine yakın çocuğa ulaştı.

Kargo paralarını cebinden ödüyorlar

İzmir'in farklı noktalarından gelerek, Buca ilçesindeki Yiğitler Mahallesi Muhtarlığına ait küçük bir kütüphanede buluşan teyzeler, hem el işi yapıyor hem de çocuklara gönderilecek hediye kolilerini paketliyor. Kolileri özenle paketleyerek içerisine; bere, süveter, penye, pijama takımı, çorap, patik ve şeker bırakan teyzeler, gönderdiği kolilerin kargo ücretini ise kendi cebinden ödüyor.

İzmirli teyzeler, sadece öğrencilere değil, hastanelerdeki yeni doğan bebeklere de yardımlar yapıyor. Teyzeler bu talepleri sosyal medya üzerinden alırken, Türkiye'nin farklı noktalarından; öğretmenler, hemşireler yüreği kocaman kadınlara ulaşarak yardım talep ediyor. Yine el işi yapan ve paylaşımları gören kadınlarda, ördükleri ürünleri kadınlara ulaştırıyor.

Köy okullarındaki çocuklardan duygulandıran mektuplar: "Kalbiniz kuş gibi"

Türkiye'nin farklı noktalarında gönüllere dokunan teyzelere ise köy okullarındaki öğrenciler tarafından "teşekkür" mektupları yazıldı. Teşekkür mektuplarında ise duygulandıran ifadeler vardı.

İşte o ifadelerden bazıları:

"Bugün en güzel günümüz, çok mutlu olduk. Canım teyzelerim."

"Tüm hediyeleri çok sevdim; ama en çok süveterimi sevdim. Bizi bugün mutlu ettiniz; umarım sizde mutlu olursunuz."

"Sizlere çok teşekkür ederiz canım teyzelerim. Kalbiniz bir kuş gibi."

"Biz bu ülkenin çocuklarını çok seviyoruz. Geleceğimiz onlar bizim"

Mukaddes Çevik (63), 7 sene önce sosyal medyada tanıştıklarını ve çocuklara hediyeler gönderdiklerini söyledi. Çevik, "Biz hanımların en çok sevdiği örgüyü yapıyoruz. Bu örgülerin yerine ulaşması için, çocuklarımıza hediyeler hazırlıyoruz. Sosyal medyada tanıştık arkadaşlarla ve 7 senedir yapıyoruz. Her çocuk için ayrı ayrı hediye paketleri hazırlıyoruz; ayrıca devlet hastanesinde, köylerdeki bebekler için de bebek setlerimizi hazırlıyoruz. Tamamen gönüllü bir grubuz; hiçbir yerle bağlantımız yok, vakıf, derneklerle hiçbir ilişkimiz yok. 28-30 bine yakın çocuğumuzu hediye paketi hazırlamışız 7 sene içinde. Teyzelerimiz evlerinde örüyorlar, bize iletiyorlar. Biz de ihtiyacı olan yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu işin mutfağında 15 teyzemiz var; ama diğer gönüllü teyzelerimin sayısı konusunda bir fikrim yok. Bize İzmir dışından da çok destek geliyor; farklı illerden, ilçelerden destek geliyor. Ankara'dan örgüler geliyor, İstanbul'dan örgüler geliyor. Bunların sayısını bilmiyorum. Sosyal medya aracılığıyla ulaşıyorlar. Ben telefonumu herkese veriyorum. Bizim köy okullarımıza gönderdiğimiz hediyeleri alan çocuklar, mektup yazıyorlar. Herkese dağıtıyorum ve evinin bir köşesine asıyor onları. Onlar ilham veriyor, güç veriyor, cesaret veriyor. 'Hadi yap, ör' diyor. Biz bu ülkenin çocuklarını çok seviyoruz. Geleceğimiz onlar bizim" dedi.

Yer sorunları var: "Türkiye'nin her bir köşesine aslında sevgiyi gönderiyorlar"

Yerleri olmadığı için kadınlara yardım eden ve muhtarlığın kütüphanesini açan Yiğitler Mahallesi Muhtarı Fatma Atacan da, teyzelerin yer sorunları olduğunu söyledi.

Atacan, "Bu çalışmaların aksamaması gerekiyor; ama bir yer sorunumuz gerçekten var. O yüzden bütün yetkililerden ve İzmir halkında bu konuda duyarlı olmalarını ben rica ediyorum teyzelerimiz adına. Teyzelerimiz bütün Türkiye'nin her bir köşesine aslında sevgiyi gönderiyorlar. Çocuklarımızın yüreklerine o merhameti ve sevgiyi aşılıyorlar, o tohumları ekiyorlar. Bu çok önemli" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmirli Teyzelerden 30 Bin Çocuğa Sevgi Dolu Yardım - Son Dakika

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