Emekli sporcu traktörüyle köy çocuklarını halı sahaya taşıyor, para almadan çalıştırıyor - Son Dakika
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Emekli sporcu traktörüyle köy çocuklarını halı sahaya taşıyor, para almadan çalıştırıyor

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Emekli sporcu traktörüyle köy çocuklarını halı sahaya taşıyor, para almadan çalıştırıyor
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İznik'in Göllüce Mahallesi'nde 71 yaşındaki Muhuttin Koldaş, her antrenman öncesi traktörüyle yola çıkıp çocukları evlerinden tek tek alıyor. Köyün halı sahasında gönüllü eğitim veren eski sporcunun öğrencileri arasında Burcu Kara ve Fırat Doğu Parlak'ın çocukları da bulunuyor.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki eski sporcu Muhuttin Koldaş, çocuklara olan sevgisi ve spora duyduğu tutkuyla örnek bir fedakarlığa imza atıyor. Kendi traktörüyle öğrencilerini evlerinden alıp köyün halı sahasına götüren Koldaş, hiçbir ücret talep etmeden çocuklara spor eğitimi veriyor.

ÇOCUKLARI EVLERİNDEN TEK TEK ALIYOR

İlerleyen yaşına rağmen spor sevgisinden vazgeçmeyen Koldaş, köydeki çocukların spor yapabilmesi için kendi imkanlarını seferber ediyor. Her antrenman öncesinde traktörüyle yola çıkan Koldaş, öğrencilerini evlerinden tek tek alarak köyün halı sahasına götürüyor.

Burada çocuklara gönüllü olarak eğitim veren deneyimli sporcu, antrenmanların ardından da onların ulaşımıyla ilgileniyor. Ne bir maaş ne de maddi bir karşılık bekleyen Koldaş, bütün bu çabayı çocukların sporla büyümesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için gösteriyor.

ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI DA VAR

Göllüce Mahallesi'nde çocukları spor çatısı altında buluşturan Koldaş'ın öğrencileri arasında ünlü isimlerin çocukları da yer alıyor. Oyuncu Burcu Kara ile yönetmen Fırat Doğu Parlak'ın çocukları da 71 yaşındaki gönüllü antrenörün eğitim verdiği öğrenciler arasında bulunuyor.

Koldaş, hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocuklara aynı sevgi ve özveriyle yaklaşıyor.

Kaynak: İHA
Burcu KaraYönetmenGöllüceYerelİznikBursaYaşamSporSon Dakika

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