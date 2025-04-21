İznik\'te Yeni Aile Sağlığı Merkezi

İznik ilçesinin Selçuklu Mahallesi'ne, hayırsever desteği ile yeni bir aile sağlığı merkezi yapılacak. Yaklaşık 361 metrekare kapalı alanda inşa edilecek 'İznik Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi' yakın zamanda hizmete girecek.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde yapılacak olan 'İznik Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi' için hayırsever bağışçı Cengizhan Sert tarafından bağışlanan arsa ile ilgili arsa bağış imza protokolünü imzaladı. Mülkiyeti Sert ailesine ait olan 3 bin 254 ada 4 parsel 361,09 metrekare yüzölçümlü arsa, aile sağlığı merkezi veya sağlık tesisi yapılması için bağışlanmış oldu. İmza törenine, hayırsever bağışçı Cengizhan Sert ve İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Mustafa Çetin katıldı. - BURSA