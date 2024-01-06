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Jandarmadan 'Barbie-ES' operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan 'Barbie-ES' operasyonu: 18 gözaltı

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Barbie-ES' operasyonunda 18 şüpheli yakalanırken, 7 araç muhafaza altına alındı.

Jandarmadan \'Barbie-ES\' operasyonu: 18 gözaltı
06.01.2024 - 23:08,
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Jandarmadan 'Barbie-ES' operasyonu: 18 gözaltı

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Barbie-ES' operasyonunda 18 şüpheli yakalanırken, 7 araç muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde meydana gelen 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini' suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Polis ekipleri tarafından 6 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 5 Ocak tarihinde Eskişehir, Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin illerinde eş zamanlı olarak 'Barbie-ES' isimli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10'u Eskişehir'de olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalanırken, 7 araç muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılarak, adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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