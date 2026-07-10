Japon Bakan Koizumi İstanbul’da Balık Ekmek Yedi

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'u ziyaret etti. Koizumi, beraberindeki heyetle Eminönü'nde balık ekmek yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, resmi temaslarının ardından İstanbul'a geçti. Beraberindeki heyetle birlikte tarihi yarımadayı gezen Koizumi'nin duraklarından biri Eminönü oldu. Burada İstanbul'un simgesel lezzetlerinden balık ekmeğin tadına bakan Japon Bakan, daha sonra heyetiyle birlikte kahve içti.

Koizumi'nin Eminönü ziyareti sırasında çevredeki vatandaşların da kendisine ilgi gösterdiği görüldü. - İSTANBUL