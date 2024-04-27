JCI Liderlik Zirvesi Selçuk\'ta Başladı

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Dünyanın en büyük sivil toplum ağlarından biri olan JCI (Junior Chamber International ) tarafından düzenlenen 'Liderlik Zirvesi' Selçuk'ta başladı. 26-27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen zirvenin açılış oturumuna katılan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "İlham veren kentte, sizlerin ilham aldıkları birçok işlerle birlikte liderlik anlamında çok doğru bir yerdesiniz" dedi.

Zirvenin açılış konuşmalarını JCI İzmir Başkanı Hakan Aktay, JCI Türkiye Başkanı Şahin İpek, JCI Başkan Yardımcısı Fatih Şengül tarafından yapıldı. Zirvesinin açılış oturumunda konuşan Başkan Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bir belediye başkanı olarak nasıl bir yerde olduğunu anlatmak isterim. Neden ilham veren kent diyoruz? Çünkü Selçuk, 8 bin 600 yıllık tarihi olan bir kent. Kybele'den Amazonlara, Artemis'ten Meryem Ana'ya. 21'inci yüzyılda da ilk defa bir kadının belediye başkanı olduğu bir kadın kenttir. Felsefenin konuşulduğu, 'Her şey akar' diyen ilk filozofumuz Heraklitos'un, ilk şairimiz Kallinos'un memleketindesiniz. Umarım burada bulunduğunuz süre boyunca bu kent size ilham olur" dedi.

"Türkiye'den çok lider çıkar"

Belediyecilik anlayışını yansıtan mottolarından birinin de "Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet" olduğunun altını çizen Başkan Sengel, "Bizim bir diğer mottomuz ve belediyecilik anlayışımız da geçmişi hiç unutmadan geleceğe köprü atarak, daha ileriye nasıl gideriz diyerek yol almaktır. Bizler, Köy Enstitüleri'nden ilham alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için neler yapmak istiyorsa fikirlerini kendimize örnek alarak ilerleriz. Türkiye'den çok lider çıkar önemli olan o vicdanı koruyabilmektir" ifadelerini kullandı. - İZMİR