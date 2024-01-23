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Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi'nde İlk Adaylık Açıklaması - Son Dakika
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Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi'nde İlk Adaylık Açıklaması

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi'nin seçimli olağan genel kurulu öncesi Mehmet Yıldız, adaylık açıklaması yaptı. Yıldız, meslek siyaseti adına bayrağı en üst seviyeye taşımanın mücadelesini vereceklerini belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi\'nde İlk Adaylık Açıklaması
23.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:49
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Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi'nde ilk adaylık açıklaması Mehmet Yıldız'dan geldi. Yıldız, "Bu bir bayrak yarışı ve ekibimizle meslek siyaseti adına bayrağı en üst seviye taşımanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinden bini aşkın meslek mensubunun temsil edildiği Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şubesi'nin seçimli olağan genel kurulu 24-25 Şubat 2024 tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde yapılacak. 24 Şubat Cumartesi günü genel kurulun, 25 Şubat Pazar günü ise seçimlerin yapılacağı kongre öncesi ilk adaylık açıklaması, uzun yıllardır oda yönetim kurullarında görev alan JMO Genel Merkez Delegesi Mehmet Yıldız'dan geldi.

Camianın sevilen isimlerinden Mehmet Yıldız, Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu öncesinde, mevcut ve geçmiş dönem oda yöneticileri ve arkadaşlarıyla yaptığı istişarelerin ardından "adaylık" kararı aldıklarını belirtti."Bu bir bayrak yarışı ve biz de ekibimizle bu bayrağı daha üst seviyeye taşıyacağız" diyenMehmet Yıldız, "Cumhuriyetimizin 100. yılında kurduğumuz ve adını 100. Yıl Grubu olarak isimlendirdiğimiz, her biri ayrı bir değer olan isimlerden oluşan ekibimizle; eğitimden istihdama, meslek saygınlığından iş dünyası ve üniversitelerle iş birliğine, kamunun bilinçlendirilmesinden yerel yönetimlerin yönlendirilmesine her başlıkta mücadelemizi en güçlü şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Yeni bir sinerji

Yıldız, şöyle devam etti: "Meslek örgütümüzün deprem kuşağındaki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova gibi 4 önemli şehrimizde geleceğe yön veren güçlü, çalışkan ve saygın bir meslek odası olma hedefine yeni bir sinerji kazandıracağız. Bu doğrultuda 24-25 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi'nin seçimli genel kurulunda, meslek siyasetinden başka bir derdi olmayan kıymetli arkadaşlarımla yönetim kuruluna aday olduğumuzu ilan ediyor ve bütün meslektaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Bu arada Mehmet Yıldız başkanlığındaki 100. Yıl Grubu'nun JMO Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu adayları şu isimlerden oluşuyor:

"Mehmet Yıldız, İlkay Kartal,SebihaMacit Yıldızalp, Ulaş Kılıç, Onur Arslan, Özgür Yılmaz, Canan Alan, Filiz Keskin Cembekli, Talha Şenol,Muhammed Boz, Bekir Onur Baş, Ayhan Çamlıdağ, Alican Bolluve Tuncer Çiltaş." - BURSA

Kaynak: İHA
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