Jeopark Yakınlarındaki Jeotermal Projesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Jeopark Yakınlarındaki Jeotermal Projesine Tepki

Geniş Video İzle

Çevre Gönüllüleri Derneği, Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Jeopark yakınlarında kurulması planlanan jeotermal kaynak arama projesine tepki gösterdi. Dernek, projenin içme suyu kaynaklarını bozacağını ve tarımı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

19.07.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Çevre Gönüllüleri Derneği, Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki Jeopark yakınlarında kurulması planlanan jeotermal kaynak arama projesine tepki gösterdi. Dernek adına konuşan Sebahattin Argaç, "İlimizin tümünün su ihtiyacı Gediz Havzası'nın yeraltı sularından karşılanmaktadır. Bu tesisler açılırsa içme sularımız bozulacak, Alaşehir, Kula, Salihli, Ahmetli ve Urganlı'daki kaplıca ve maden suyu kaynaklarının verimi düşecektir" dedi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Jeopark yakınlarına açılmak istenen jeotermal sondaj kuyusu ile ilgili Kulalı çevre gönüllüleri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kula'da toplanan Çevre Gönüllüleri Derneği adına konuşan Sebahattin Argaç, şunları söyledi:

"Dünyanın en verimli tarım alanlarından biri Gediz Havzası'dır. Kula ilçesinde yapılmaya çalışılan düzenlemelerin oluşturacağı kötü etkiler hakkında bilgi vermek istiyorum. Kapitalist düzen, Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı seçilen Kula'yı bir çöp alanına çevirmeye ve vahşi jeotermal enerjinin etkilerini düşünmeden, para hırsıyla tüm halkımızı rahatsız edecek hastalıklara yol açacak, tarımı bitirecek, gelecekteki nesillere kötü bir miras bırakacak düzen kurmaya çalışılmakta. Bu etkiler, ilçemizi yaşanamayacak bir sanayi kentine dönüştürme çabasıdır. Düşünün ki Aydın ve Alaşehir'de bu tesislerden kurulu, ancak yerin 2 bin metre altından çıkan buharla enerji üretmek için geri dönüşüm sağlanamadığından tarım bitmiş. Aydın'da kanser ölüm oranı yüzde 42 ile dünyanın birinci sırasını almıştır. Bu oran dünyada yüzde 16, Türkiye'de yüzde 18'dir. Manisa bir tarım kenti olarak üzüm, pamuk, zeytin, badem, ceviz üretiminde Türkiye'de öncüdür. Ayrıca ilimizin tümünün su ihtiyacı Gediz Havzası'nın yeraltı sularından karşılanmaktadır. Bu tesisler açılırsa içme sularımız bozulacak, Alaşehir, Kula, Salihli, Ahmetli ve Urganlı'daki kaplıca ve maden suyu kaynaklarının verimi düşecektir.

"Aynı şahıs daha öncesinde de girişimde bulunmuştu"

Biliyor musunuz bugün ÇED raporu gerekli değildir diye yazı almaya çalışan Ahmet Bozkurt isimli şahıs, 2020 yılında aynı yerdeki sondaj kuyuları ile ilgili 'ÇED gerekli değildir' kararını Çevre İl Müdürlüğü vasıtasıyla almış, ancak Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin 2020/186 esas nolu kararı ile hatta temyiz incelemesinden de geçen kararla 'ÇED raporu gerekli değildir' kararının oy birliği ile iptaline karar verilmiştir. Bilirkişi incelemesi olarak seçilen beş profesör oy birliği ile bu iptali destekleyici karar vermişlerdir. Ancak ne yazık ki aynı şahıs, koordinatların birkaç yüz metre ilerisinde aynı kuyuları ısrarla açmak istemektedir. Kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen Çevre İl Müdürlüğü talebi işleme almış ve ÇED gereksizdir raporunu bir yolla almak istemektedir. Ancak mahalle muhtarlarımız itiraz kayıtla işlemi reddetmişlerdir. Yazı kaymakamlıktan geri gitmiştir. Acaba bizi oyalamaya mı çalışmaktalar? Artık parası olan her istediğini yapmanın bir yolunu bulsun mu? Kula çöp olmayacak, Kula bu tesislere izin vermeyecek, Kula mirasçılarına temiz bir yaşam alanı bırakacak var mıyız? Hepimiz Kula sevdalısı olarak elimizden geleni yapmaya hazır mıyız?"

Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği adına Hülya Kaya da "UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi adı altında bulunan Kula'daki jeoparktayız. Bu jeopark JES projeleri ile yok edilmeye çalışılıyor. Bu projelerin karşısındayız. Bu ekosistemin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bu alanın tahribatına izin vermeyeceğiz" dedi.

Jeopark Yakınlarındaki Jeotermal Projesine Tepki
Kaynak: ANKA

Unesco, Manisa, Miras, Dünya, Kula, Çevre, Enerji, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jeopark Yakınlarındaki Jeotermal Projesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:51:38. #1.12#
SON DAKİKA: Jeopark Yakınlarındaki Jeotermal Projesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement