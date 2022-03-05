Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor

05.03.2022 16:36
Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ve İstanbul'da nüfusun çoğunluğunu erkekler oluştururken, Kadıköy'de durum tam tersi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ve İstanbul'da nüfusun çoğunluğunu erkekler oluştururken, Kadıköy'de durum tam tersi. Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturan kadınlar, kendilerini güvende hissettikleri ve sosyal aktivitelerin fazla olması sebebiyle tercih ettiklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden nüfusun yüzde 50,1'i erkeklerden, yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor. Türkiye genelinde olduğu gibi nüfusun yarısından fazlasını erkeklerin oluşturduğu İstanbul'da ise Kadıköy ilçesi kadın nüfus oranıyla öne çıkıyor.

Toplam nüfusunun yüzde 54,93'nü kadınların oluşturduğu Kadıköy, İstanbul'un da en yüksek kadın nüfusuna sahip ilçesi. Kadınların Kadıköy'de yaşamayı tercih etme nedenlerini yine Kadıköy'de yaşayan kadınlar anlattı.

Kadıköy'de yaşayan Serpil Dinkçi adlı vatandaş, "Gece istediğimiz gibi çıkıp yürüyebiliyoruz Kadıköy'de. O yüzden burada daha güvende hissediyorum kendimi" dedi.

Ebru Şavur adlı vatandaş ise "Kadınlar Kadıköy'de kendilerini çok daha rahat hissediyorlar. Çünkü rahat gezme olanakları ve kültür sanat faaliyetleri var. Çok fazla sayıda kadının olması da aslında kadını rahatlatan bir durum. Ben de Kadıköylü olmaktan çok mutluyum ve burada kendimi gece, gündüz her daim güvende hissediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor
Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor
Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor
Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor
Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor
Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor

YORUMLAR
500
'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Türkiye, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:46:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de nüfusun yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement