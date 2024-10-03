Kadın Cinayeti Protestosuna Soruşturma - Son Dakika
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Kadın Cinayeti Protestosuna Soruşturma

Kadın Cinayeti Protestosuna Soruşturma

Muğla'da kadın cinayetlerini protesto eden kadınlara, yürüyüş nedeniyle soruşturma açıldı.

03.10.2024 19:18
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem Kıvrık cinayetini protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren kadınlara soruşturma açıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 27 Ağustos'ta boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhittin Kıvrık(43) ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı. 27 Ağustos'ta ise kadınlar, Kıvrık cinayetini protesto etmek için Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek, "Acımız da büyük, İsyanımız da. Hesap vereceksiniz" yazılı pankartı açmış ve basın açıklaması yapmıştı. Kadınlar daha sonra slogan atarak Muğla Adliyesi'ne yürümüştü.

Aralarında Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Alev Öztürk, Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut ve Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu'nun da yer aldığı 8 kadına, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefetten' Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.

Bugün 7 kadın karakolda ifade vermeye gitti. Avukat Alev Öztürk ise soruşturmanın usulsüz olduğu gerekçesiyle ifade vermedi.

"Hukuki sürecin takipçisi olacağız"

Muğla Baro Başkanı Levent Akgün de kadınlara destek verdi. Akgün, "Bu elim olay sonrasında aralarında baromuz üyesi meslektaşlarımızın da bulunduğu kadınların, yaşanan kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla düzenledikleri bir eylem sonrasında, baromuz Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Av. Alev Öztürk ve STK temsilcilerinden oluşan kadınlar hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri iddiası ile bir soruşturma başlatılmıştır. Bugün, ifadesi alınacak olan arkadaşlara destek olmak ve hukuki süreçte yardımcı olmak adına Muğla Barosu olarak burada buluyoruz. Anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan kadınlar hakkında yasal işlem başlatılması hukuki anlamda kabul edilemez. Süreci yakından takip edeceğiz. Şiddetin her türlüsüne karşı olan Muğla Barosu olarak artık kadına yönelik şiddet eylemlerinin son bulmasını, bu konuda caydırıcı yasal tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Bu konuda mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz" diye konuştu.

Avukat Alev Öztürk ise "Ben Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı ve üyesi olarak baronun görevlendirmesiyle kadın ve avukat kimliğiyle bu eylemde ve yürüyüşte bulundum. Dün ben ve 7 kadın arkadaşımız hakkımızda soruşturma başlatıldığı ve ifade alınacağı bilgisi verildi. Sırasıyla ifadelerimizi verdik. Her gün 3 kadının öldürüldüğü ülkede o acıya, öfkeye ses çıkaran kadınlar hakkında yasal işlem başlatmak trajikomik ve çok acı. Ben avukat kimliğimle orada bulunmuş olmam sebebiyle hakkımdaki soruşturmayı avukatlık kanunu gereği ancak Adalet Bakanlığı'nın özel izni doğrultusunda direkt cumhuriyet savcısının yürütmesi gerekirdi ancak benim hakkımda da yakalama emri çıkartılıp doğrudan güvenlik şubeden ifadem için çağırdılar. Ben bu soruşturmanın usulsüz olduğunu söyledim ve ifademi vermedim. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut da "Yaptığımız barışçıl protestonun bu şekilde güvenlik şubeye çağırılarak ifademizin alınması Türkiye gerçeği açısından çok acı. Susmuyoruz, korkmuyoruz ve itaat etmiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Şiddet, Hukuk, Kadın, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Cinayeti Protestosuna Soruşturma - Son Dakika

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