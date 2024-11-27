Kadın Cinayetleri TBMM'de Tartışıldı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'kadın cinayetleri' tartışması

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılı bütçe görüşmeleri, kadın cinayetlerine ilişkin tartışmalarla başladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülmeye başlandı. Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumu öncesi bazı muhalefet partisi milletvekilleri, sıralarına hayatını kaybetmiş çocuk ve kadınların resimlerini bıraktı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, öldürülen bazı kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir kefen açtı. Tartışma yaşanırken, toplantı tartışmaların son bulmasının ardından Bakan Göktaş'ın sunumu ile devam etti.