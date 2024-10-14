Kadın Cinayetlerine Tepki

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(BURDUR) - CHP Burdur Kadın Kolları tarafından, kadın cinayetleri ve şiddet olayları protesto edildi. CHP Burdur Kadın Kolları Başkanı Şengül Sevim Tekin, "Kadın cinayetleri toplumumuzun karşı karşıya olduğu ciddi bir sorundur ve acil çözüm gerektirmektedir" dedi. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da "Kadın ve çocuk cinayetlerinin yüzde 90-95'ini incelediğinizde katilin bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

CHP'li kadınlar, kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. CHP Burdur Kadın Kolları Başkanı Şengül Sevim Tekin, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadına şiddet gösterenleri cesaretlendirdiğini vurguladı. "AKP tek kişilik imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak, devleti kadınların ve çocukların arkasından çekti" diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Narin'in kaybının yarası henüz tazeyken, ölümünün ardındaki sır perdesi henüz aydınlatılmamışken kadınlarımızın ve çocuklarımızın vahşice katledilmeye devam edilmesi, kadınların, çocukların bu ülkede ne denli güvensiz bir ortamda yaşamak zorunda bırakıldığını, toplumdaki ahlaki yozlaşmayı ve cezasızlık algısını gözler önüne sermektedir. Kadın cinayetleri toplumumuzun karşı karşıya olduğu ciddi bir sorundur ve acil çözüm gerektirmektedir. Çocukların, kadınların yaşam hakkını korumak, her bireyin ve her kurumun öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Hükümet, bu vahim tablonun sorumluluğunu üstlenip kadın cinayetlerinin önlenmesi için somut adımlar atmalı, bir gecede çıkılan İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe konmalıdır. Sözleşmenin hükümleri etkin bir şekilde hayata geçirilip uygulanmalı, kadınlara yönelik şiddeti önleyici mekanizmalar güçlendirilmeli, kadın hakları konusunda toplumsal farkındalık artırılmalı, kadınların şiddete maruz kaldığı durumlarda etkili destek mekanizmaları sağlanmalı, acil müdahale programları oluşturulmalı, kadınları şiddetten korumak için hukuki ve yasal düzenlemeler güçlendirilmelidir. Bir kadının daha aramızdan ayrılmasına tahammülümüz kalmamıştır.

Toplumda mevcut cezasızlık algısı, toplumda adaletsizlik hissi yaratır ve suç işleme eğilimini artırır. Cezasızlık algısı adalet sisteminin güvenilirliğini sorgulamamıza ve toplumda infiale neden olur. Adaletin sağlanması ve suçların cezalandırılmasında toplumda güven oluşturmak önemlidir. Savunmasız gruplar olarak tanımlayabileceğimiz kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik her türlü suç teşebbüsünün en ağır cezaları içermesi, bu grupların maruz kaldıkları ayrımcılık, istismar ve insan hakları ihlalleri gibi risklere karşı devletin daha etkili hukuki koruma sağlaması gerekmektedir. Ne yazık ki, kadın cinayetlerinin artış gösterdiği bir dönemdeyiz. Bu durum, sadece bireysel vakalar olarak ele alınamaz, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. AK Parti iktidarı döneminde, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artış, hükümetin gerekli önlemleri almada yetersiz kalması ve caydırıcı politikaların uygulanamamasıyla daha da derinleşmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler; kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkını savunmaya ve bu yolda gereken her türlü mücadelenin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm kadınlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kadınların sokaklarda korkuyla değil, huzurla, güvenle yürüdüğü bir Türkiye için mücadelemiz sürecektir. Kadınlar yaşasın, adalet yerini bulsun."

"Çocuklarımızı uyuşturucudan uzak tutabilmek için politikalar geliştirmek zorundayız"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da Anka Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Bu cinayetlerin temeline baktığımız zaman uyuşturucunun olduğunu görüyoruz. Özellikle kadın ve çocuk cinayetlerinin yüzde 90-95'ini incelediğinizde katilin bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki şunu da üzülerek duyuyoruz ve görüyoruz, Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu kullanma yaşının çok küçük yaşlarda olduğu, üzülerek söylüyorum ama ortaokul ve lise çağındaki çocukların uyuşturucuya bulaştığını üzülerek takip ediyoruz. Uyuşturucuya savaş açmak zorundayız. Türkiye'deki çocuklarımızın, yarınımızın geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızı uyuşturucudan uzak tutabilmek için politikalar geliştirmek zorundayız. Onları uyuşturucudan uzak tutabilmek adına ülkeye uyuşturucu girişinin muhakkak ve muhakkak engellemek zorundayız. Daha sonra uyuşturucuya bulaşmış insanlarımızın, yurttaşlarımızın tedavi edilerek, uyuşturucu illetinden kurtarmamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda ve eğitim kalitemizi yükselttiğimizde kadın cinayetlerini, çocuk cinayetlerini konuşmadığımız günleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Türkiye'ye de çağdaş, sosyal, demokrat ve çok daha ileri seviye de olması gereken bir ülkeye de bu konuları konuşmak zaten yakışmıyor."