Kadın Girişimciler İçin Yeni Destek Projesi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "TÜİK verileri, 2024 yılı 2. çeyreğinde, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranını yüzde 17,8 olarak kaydediyor. Bu oran bize daha çok kadına ulaşmamız, daha çok kadının girişimcilik hedeflerini desteklememiz gerektiği mesajını veriyor. Biz bu mesaj doğrultusunda yeni adımlar atmaya, sağladığımız destekleri geliştirmeye kararlıyız. "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" hedefimiz doğrultusunda kadınların ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunmayı sürdürülebilir kalkınmanın bir itici gücü olduğuna inanıyoruz. Kadın girişimcilere destek olmak, ülkemizin kalkınmasında önemli bir değerdir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada arasında "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" projesi çerçevesinde protokol imzalandı. Protokolün imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve kadın girişimciler katıldı. Protokol kapsamındaki yeni uygulama ve desteklerle Türkiye'deki girişimci kadın sayısının artırılması, bu yolla kadın istihdamının büyütülmesi hedefleniyor.

"Evinde harika fikirleri olan kadınları e-ticaretle buluşturuyoruz"

Törende bir konuşma yapan Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Hepsiburada ailesi olarak biz 8 yıldır kadına teknoloji gücü programını yönetiyoruz. 58 bin kadın girişimci yetiştirdik. Bugün beraber olduğumuz kadın girişimcilerimiz gibi. Çok kıymetli, evinde harika fikirleri olan kadınları e-ticaretle buluşturuyoruz. Hepsiburada olarak finansal engelleri ortadan kaldırıyoruz. Pazarlamasını ücretsiz yapıyoruz ve kargosunu taşıyoruz. Onun tek yapması gereken şey harika fikir üretmesi ve Hepsiburada'ya getirmesi. Bugün imzaladığımız protokol bizim için çok önemli. Artık Hepsiburada, Aile Bakanlığı ile beraber 81 ilde kadın girişimci sayısını 2 katına çıkaracak ve 120 bine ulaşacağız" dedi.

"Kadın girişimcilere destek olmak, ülkemizin kalkınmasında önemli bir değerdir"

Bakanlık olarak, özel sektörle de iş birliği içinde kadın girişimciliğini ve istihdamını arttırmaya yönelik projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ""Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" hedefimiz doğrultusunda kadınların ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunmayı sürdürülebilir kalkınmanın bir itici gücü olduğuna inanıyoruz. Kadın girişimcilere destek olmak, ülkemizin kalkınmasında önemli bir değerdir. Bu anlamda kadını her alanda güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, özel sektörle de iş birliği içinde kadın girişimciliğini ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Böylece daha çok kadının hayatına dokunmayı, daha çok insanın refahını artırmayı hedefliyoruz. Kadınlar, bir parçası oldukları topluluklar için değer üreten doğal girişimcilerdir. Kadınlar, sahip olduğu bu eşsiz üretim potansiyeli, değişen şartlara uyum becerisi ve ileri görüşlülüğüyle ekonomik alanda büyük başarılara imza atmıştır. Bu anlamda, kadınların çok yönlü potansiyelini doğru değerlendirebilen iş birliklerini çok önemsediğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu iş birlikleriyle, öncelikle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kadın refahına ve ülke kalkınmasına yeni kaynaklar oluşturan bir dinamizm yakalamayı amaçlıyoruz. Günümüzde teknolojik gelişmeler, alternatif girişimcilik fırsatları sunuyor. Özellikle e-ticaret, kadın girişimciliğini teşvik eden, son derece geniş imkanlar sağlıyor. Kadın girişimciler, dijital platformların esnek çalışma saatleri ile ev ve iş hayatları arasında denge kurabilecekleri bir ortama sahip oluyor. E-ticaretin getirdiği fırsat ve avantajlar ile markalarını daha hızlı tanıtabiliyor, yerel pazarlardan global pazarlama ağlarına doğru genişleyen ticaret ağına ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

"Kadınların değişen işgücüne tam, eşit ve etkin katılımıyla ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyoruz"

12. Kalkınma Planının, kadınların iş dünyasına katılımlarını kolaylaştıracak bir yol haritası sunması açısından kıymetli olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, kadın girişimcilerin ticaret hayatına katılımlarını artırmak, yürüttüğümüz sosyal politikaların önemli bir parçasını oluşturuyor. 12. Kalkınma Planımız, bu politikaların yer aldığı somut adımları ve hedefleri içermesi, kadınların iş dünyasına katılımlarını kolaylaştıracak bir yol haritası sunması açısından kıymetlidir. Planda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar, kadın işgücüne katılma oranının yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2'ye yükseltilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda, 8 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığımız 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız elimizdeki en güçlü enstrümanımızdır. 5 temel politika, 20 strateji, 83 faaliyetten oluşan eylem planımız kapsamında; kadınların değişen işgücüne tam, eşit ve etkin katılımıyla ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsil ve etkinliklerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, kadın girişimciliğinin her alanda desteklenmesini ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesini öncelikli politika alanlarımız olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

""Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile 81 ilimizde 750 bin kişiye ulaştık"

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak, kadın girişimciliğini artırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla ortak çalışmalar başlattıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerine destek oluyoruz. TÜBİTAK ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bu çalışma kapsamında bir de yarışmamız bulunuyor. Kadın girişimcilerin eğitimlerini tamamlamalarının ardından yatırıma hazırlık seviyelerine göre yenilikçi iş fikirlerini dört kategoride ödüllendireceğiz. Ayrıca kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli kurumların çalışmalarını tek bir platformda toplayarak daha fazla kadına ulaşmak amacıyla "kadingirisimci.gov.tr" web sayfasını oluşturduk. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Programı İş Birliği Protokolünü hayata geçirdik. Bu protokolle de kadın istihdamının artırılması ve çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz. Girişimcilik desteklerimizin yanı sıra mesleki eğitimler ve farkındalık çalışmalarımızla kadınlara destek oluyoruz. 2018 yılından bugüne kadar verdiğimiz "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile 81 ilimizde 750 bin kişiye ulaştık. Finansal okuryazarlık konusunda farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile bu yıl bir protokol imzaladık. Kapsamını genişlettiğimiz bu programla kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ediyoruz. Proje kapsamında, mevcut kooperatiflere katılımı artırmak, kadınların kapasitelerini geliştirmek ve istihdamı artırmak için eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla, kadınların gücünü ve potansiyelini doğru bir şekilde yönlendirerek ülkemizin refahını artıracağımıza inanıyoruz" dedi.

"TÜİK verileri, 2024 yılı 2. çeyreğinde, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranını yüzde 17,8 olarak kaydediyor"

Kadınların sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli katkılarının olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Ülke ekonomilerinin en aktif faaliyet alanı olan girişimciliğin,sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çok önemli bir katkısı var. İnsani değerleri, üretim kapasiteleri ve vizyoner bakış açıları ile çalışma hayatına büyük bir ivme kazandıran kadınların da bu alanda daha aktif rol almalarını istiyoruz. TÜİK verileri, 2024 yılı 2. çeyreğinde, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranını yüzde 17,8 olarak kaydediyor. Bu oran bize daha çok kadına ulaşmamız, daha çok kadının girişimcilik hedeflerini desteklememiz gerektiği mesajını veriyor. Biz bu mesaj doğrultusunda yeni adımlar atmaya, sağladığımız destekleri geliştirmeye kararlıyız. İş piyasalarına teknolojik araçlar ve dijital ağlar ile katılım sağlayarak ticari işlemleri kolaylaştıran Hepsiburada, kadın girişimcilerin başarıya ulaşmalarında önemli bir rol üstleniyor" diye konuştu.

Kadın girişimci Neslihan Kılıç Hacıalioğlu ise, "Hepsiburada'nın Kadın Girişimci programında faydalanan markalarından biriyiz. Uzun zamandır bu desteği hissediyoruz. İmzalanan bu protokolde hem finansal açıdan hem diğer sıkıştığımız birçok noktada bu destek bizim yolumuzu aydınlatacak ve önümüzü açacak" diye konuştu.

Öte yandan tören hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL