Kadın Hakem ve Futbolculara 8 Mart'ta Çiçek İle Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadın Hakem ve Futbolculara 8 Mart'ta Çiçek İle Destek

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karaağaç Arda Spor ve Lüleburgaz Yıldız Spor karşılaşmasında kadın hakem ve futbolculara çiçek hediye edildi. Etkinlikte kadın futbolunun önemi vurgulandı.

08.03.2025 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 8 Mart'ta kadın hakem ve futbolculara çiçek verildi

EDİRNE - Edirne'de TFF Kadınlar 3. Ligi 5. Grup'ta mücadele eden Karaağaç Arda Spor ve Lüleburgaz Yıldız Spor karşılaşması öncesi kadın hakem ve futbolculara çiçek hediye edildi.

Saraçhane Spor Tesisleri'nde oynanan maç öncesi Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oyuncularla bir araya geldi.

Karaağaç Arda Spor Kadın Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ezgi Arslan Yavuz, "Beşiği sallayan kadın dünyayı sallar sözü her zaman hepimiz için geçerli. Bizler şu anda kadın futbol takımından sorumluyuz. Edirne'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hatta tek futbol takımıyız. Biz her alanda başarılarımızın her alanda var olduğumuzu gösteriyoruz. Sadece anne, bir bacı, bir eş değiliz. Her alanda politikte, siyasette, güçte her alanda olan kadınlarız. Figen abla yine her alanda kızlarımıza en büyük destekçimiz. Bir anne, bir abla, onlarla bir arkadaş her alanda var. Biz çünkü tek Edirne'deki kızlarla yapmıyoruz bu takımı. Kırklareli'nden, İstanbul'dan, çeşitli şehirlerden gelen kızlarımız var" dedi.

Kadın Futbol Takımı yöneticisi Figen Feda, "Geldiğiniz için çok sağ olun. Bugün de kadın futbol takımımızın maçı var. Biz kadınlar olarak futbolda da varız diyorum" ifadelerini kullandı.

Karaağaç Arda Kadın Futbol Takımı Kaptanı Ayşegül Yağar ise, "Buradaki kalabalıktan, topluluktan bizi destekleyen her şeyden öncelikle teşekkür ederiz" dedi.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da maç öncesi oyunculara çiçek hediye etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Futbol, Edirne, 8 Mart, Kadın, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Hakem ve Futbolculara 8 Mart'ta Çiçek İle Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:28:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Hakem ve Futbolculara 8 Mart'ta Çiçek İle Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.