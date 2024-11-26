Kadınlar Sokağa Çıktı: Bu Şehri Kadınlar Aydınlatacak - Son Dakika
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Kadınlar Sokağa Çıktı: Bu Şehri Kadınlar Aydınlatacak

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25 Kasım'da Türkiye genelinde kadınlar eylem yaptı, Antakya'da 'Bu şehri kadınlar aydınlatacak' dedi.

26.11.2024 01:48
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HABER: BURCU ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında eylemdeydi. Antakya'da da sokağa çıkan kadınlar, depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen hala aydınlatılmayan karanlık sokaklarda yürüdü. Kadınlar, "Bu şehri kadınlar aydınlatacak" sloganı attı.

Defne ilçesi Aşağıokçular mahallesinde toplanan kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "jin jiyan azadi", "kadınlar birlikte güçlü" "mare haya hürriya" "bu kenti kadınlar aydınlatacak" sloganları, alkış ve zılgıtlarla yürüdü. Kadınlar adına açıklama yapan Yaren Sakar, hem Türkiye hem dünyada hükümetlere başkanlık eden otoriter liderlerin; cinsiyetçi, dinci, milliyetçi ideolojileriyle kadının bedenine, kimliğine ve emeğine dönük saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Kayıp kadınların, şüpheli ölümlerin, intiharların arttığı bu dönemde Türkiye'nin tüm kentlerinden okul önlerinden üniversite kampüslerine mahallelerden kent meydanlarına kadar örgütlü ses yükseldiğini vurgulayan Sakar, kadın cinayetlerinin münferit değil politik olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

" İstanbul Sözleşmesi'ni feshederek, 6284'ü etkin uygulamayarak, kadınların güvenli ve güvenceli yaşamasına dönük politikalar geliştiremeyen iktidarın var olanlara saldırdığını kaydeden Sakar, "Bizler kadına yönelik şiddetin münferit olmadığını biliyoruz. Bu düzen erkek yargısıyla tetikçilerini, iyi halden, kanıt yetersizliğinden serbest bırakıyor ve cezasızlık zırhıyla koruyor. Hayatta kalmak için kendini savunmak zorunda kalan kadınlara ise verebileceği en ağır cezaları veriyor."

Deprem bölgesinde kadınların ve çocukların yaşadıkları sorunları da aktaran Sakar açıklamasında şunlara değindi:

"Toplu ulaşım hala yok. Hayatımızı güvenli olmayan konteyner kentlerde 21 metrekarenin içine sığdırmaya çalışanlardan, bizlerin ve çocuklarımızın yaşadığı şiddeti, tacizi görmeyenlerden hep birlikte hesap soracağız. Verdiğimiz mücadeleyi, kazanımlarımızı değersizleştirmeye, hayatlarımızdan ve haklarımızdan çalmaya çalışan iktidarlara inat evlerimizde, işyerlerimizde, konteynerlerimizde sesimizi yükseltiyor ve artık yeter diyoruz."

Kadınlar Sokağa Çıktı: Bu Şehri Kadınlar Aydınlatacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadınlar Sokağa Çıktı: Bu Şehri Kadınlar Aydınlatacak - Son Dakika

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