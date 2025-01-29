Kadınlar Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Aktörleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadınlar Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Aktörleri

Bakan Göktaş, kadınların çevre sorunlarına çözümde kritik rol oynadığını vurguladı.

29.01.2025 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlar, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncüleridir" dedi.

Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, yaşanan iklim krizini düzeltmek için kadınların rolünün oldukça önemli olduğunu ve kadınların, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları olduklarını söyledi.

"Kadınlar, sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncüleridir"

İklim krizinin ve çevre kirliliğinin, bugün bütün insanlığın yüzleştiği en kritik sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan Bakan Göktaş, "İnsan ve doğa arasında bozulan denge, geri dönülmesi zor ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunu çözmede ise kadınların gücüne ve girişimciliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Kadınlar, tarih boyunca hem içinde yaşadıkları toplumları hem de ailelerini dönüştüren değişim liderleri oldular. Aynı liderlik ruhunu iklim değişikliğiyle mücadelede, sıfır atığın yaygınlaştırılmasında, temiz enerjiye geçişte ve yenilikçi çözümler geliştirmede de görmekteyiz. Bugün kadınlar, bu dönüşümün tam kalbinde yer alan güçlü bir aktördür. Kadınlar, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncüleridir. Evdeki atıkların geri dönüşümünden, küresel çapta çevre dostu politikaların şekillendirilmesine kadar her alanda aktif ve etkilidirler" dedi.

"Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programlarımız ile 45 binin üzerinde kadına ulaştık"

Bakanlık olarak, büyük gelişim potansiyeli taşıyan kadın girişimciliğinin geleceği için önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyleyen Göktaş, "12. Kalkınma Planımızda yer alan hedefler çerçevesinde kadın girişimciliğini teşvik ediyor, kadınların iş dünyasında daha aktif rol almaları için çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra destek mekanizmalarını artırmak, finansman ve eğitim olanaklarını geliştirmek için yenilikçi projeler hayata geçiriyoruz. Girişimcilik ekosistemine katılımı artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendiriyoruz. Tüm bu adımlarımızda en önemli rehberimiz Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızdır. Bu kapsamda kadın girişimciler için eğitim, danışmanlık, araştırma, finans başta olmak üzere sunduğumuz tüm destekleri tek bir portalda birleştirdik. Bugüne kadar 1.207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programlarımız ile 45 binin üzerinde kadına ulaştık. Özel sektörle iş birlikleri geliştirerek, ürünlerinin daha nitelikli bir stratejiyle pazarlanmasına katkıda bulunuyoruz. 81 ilimizde 760 bin kişiye ulaştığımız Finansal Okuryazarlık Eğitimlerini yaygınlaştırmak için SPK ile protokol imzaladık. İş Pozitif Programı kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kadınların çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Çevre, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Aktörleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 06:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Aktörleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.