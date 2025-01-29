Kadınlar Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Aktörleri

Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlar, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncüleridir" dedi.

Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, yaşanan iklim krizini düzeltmek için kadınların rolünün oldukça önemli olduğunu ve kadınların, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları olduklarını söyledi.

"Kadınlar, sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncüleridir"

İklim krizinin ve çevre kirliliğinin, bugün bütün insanlığın yüzleştiği en kritik sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan Bakan Göktaş, "İnsan ve doğa arasında bozulan denge, geri dönülmesi zor ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunu çözmede ise kadınların gücüne ve girişimciliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Kadınlar, tarih boyunca hem içinde yaşadıkları toplumları hem de ailelerini dönüştüren değişim liderleri oldular. Aynı liderlik ruhunu iklim değişikliğiyle mücadelede, sıfır atığın yaygınlaştırılmasında, temiz enerjiye geçişte ve yenilikçi çözümler geliştirmede de görmekteyiz. Bugün kadınlar, bu dönüşümün tam kalbinde yer alan güçlü bir aktördür. Kadınlar, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncüleridir. Evdeki atıkların geri dönüşümünden, küresel çapta çevre dostu politikaların şekillendirilmesine kadar her alanda aktif ve etkilidirler" dedi.

"Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programlarımız ile 45 binin üzerinde kadına ulaştık"

Bakanlık olarak, büyük gelişim potansiyeli taşıyan kadın girişimciliğinin geleceği için önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyleyen Göktaş, "12. Kalkınma Planımızda yer alan hedefler çerçevesinde kadın girişimciliğini teşvik ediyor, kadınların iş dünyasında daha aktif rol almaları için çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra destek mekanizmalarını artırmak, finansman ve eğitim olanaklarını geliştirmek için yenilikçi projeler hayata geçiriyoruz. Girişimcilik ekosistemine katılımı artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendiriyoruz. Tüm bu adımlarımızda en önemli rehberimiz Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızdır. Bu kapsamda kadın girişimciler için eğitim, danışmanlık, araştırma, finans başta olmak üzere sunduğumuz tüm destekleri tek bir portalda birleştirdik. Bugüne kadar 1.207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programlarımız ile 45 binin üzerinde kadına ulaştık. Özel sektörle iş birlikleri geliştirerek, ürünlerinin daha nitelikli bir stratejiyle pazarlanmasına katkıda bulunuyoruz. 81 ilimizde 760 bin kişiye ulaştığımız Finansal Okuryazarlık Eğitimlerini yaygınlaştırmak için SPK ile protokol imzaladık. İş Pozitif Programı kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kadınların çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA