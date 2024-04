Kadir Gecesi\'nde Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi\'ne On Binlerce Vatandaş Akın Etti

Yerel

On binlerce vatandaş Kadir Gecesi'nde Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne akın etti. Caminin içi ve avlusu tıklım tıklım dolup taştı.

İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiği, Kadir Gecesi'nde Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi doldu taştı. Açıldığı günden bu yana çevre illerdeki vatandaşların ve Gazianteplilerin ilgi odağı olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde namaz sonrası Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Gaziantep'te Kadir Gecesi'nde on binlerce kişi Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne akın etti. Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi 'nde huşu içinde geçirildi. On binlerce vatandaş, bu mübarek geceyi Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde ihya etmek için adeta bir araya geldi. Cami, Kadir Gecesi dolayısıyla tıklım tıklım dolarken, on binlerce kişi camiye sığamadı. 7'den 70'e her yaştan insan, cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk on binlerce vatandaş, gece boyunca ibadetlerini yerine getirerek bu özel gecenin huzurunu yaşadı.

Kadir Gecesini vatandaşlarımızla birlikte kutladık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kadir Gecesi'ni vatandaşlarla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ramazan Ayı'nın en değerli gecesi olan Kadir Gecesi'ne erişmiş bulunmaktayız. Ramazanların manevi havası Kadir Gecesi'yle doruklara çıkmakta ve bayramla taçlanmaktadır. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bizde bu mübarek gecede Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde vatandaşlarımızla birlikte dua ettik. Türkiye'nin ikinci büyük camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nin bu mübarek gece de dolup taşması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi. - GAZİANTEP