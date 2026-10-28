Kadirli'de 23 bin lira maaş alan emekliler pazarda elleri boş dönüyor - Son Dakika
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Kadirli'de 23 bin lira maaş alan emekliler pazarda elleri boş dönüyor

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Kadirli\'de 23 bin lira maaş alan emekliler pazarda elleri boş dönüyor
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Kadirli\'de 23 bin lira maaş alan emekliler pazarda elleri boş dönüyor
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Kadirli'de semt pazarında alım gücü düşük yurttaşlar ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, elleri boş döndüklerini belirtti. Bir emekli, 23 bin liralık maaşla bir kilo muzun 130-150 liraya satıldığı pazarda geçinmenin çok zor olduğunu söyledi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında bir vatandaş, "Canımın istediği şeyleri alamıyorum, hiçbir şey alamadan boş dönüyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde alım gücü düşük yurttaşlar, semt pazarında ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, elleri boş şekilde eve döndüklerini belirttiler.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "Canımın istediği şeyleri alamıyorum, hiçbir şey alamadan boş dönüyorum. Pahalılıktan alamadım. Çantam boş gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli bir vatandaş, "Bir şey alamıyorum, nasıl alacağım? Emekli maaşı 23 bin lira, ne alacaksın ki? Allah'tan evimiz kira değil, ev kira olsa acımızdan ölürüz. Allah kiracı olanlara yardım etsin. Et alamıyorsun, süt alamıyorsun. Pazarda da aynısı, bir kilo muz 130- 150 lira olursa ne alıp ne yiyeceksin? Yani sadece o değil ki, her şey öyle ateş pahası. Geçinmek gerçekten çok zor. Bilmiyorum millet nasıl geçiniyor, ne yapıyor. Ben geçinemiyorum" dedi.

"GÜCÜMÜZ YETMİYOR"

Bir başka vatandaş da "Canının istediği her şeyi alamazsın. Paranın olursa, gücünün yettiğini alırsın. Mesela muz alamazsın, paran yoksa alamazsın" diye konuştu.

Bir başka emekli ise "Gücümüz yetmiyor, para yok. Aldığımız 23 bin lira. Ne canımız istemez ki? Her şeyi istiyor ama alınmıyor" şeklinde konuştu.

Diğer bir emekli "Parasızlıktan canımın istediği her şeyi alamıyorum. Emekliye para vermiyor devletimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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